中大離職率連升3年 黃錦輝：近年多人員創業

黃錦輝以中大為例，稱不少博士畢業生會以合約形式任講師等短期教職，但該校有潛規則，「盡量不聘請自己學校畢業的學生，甚至會希望可以聘請非本地人才」，因此以往均有一批本校畢業生在兩年左右完成合約後，就要到外面發展。他稱，博士畢業生數量近年增加，而這批人的臨時教職往往會在短期完結，因此拉高了離職比率。

中大：位處北都近科學園 地理優勢

面對離職率增加，大學繼續積極吸納人才，尤其是創科及科研範疇。中大回覆稱，國家《十四五規劃綱要》、《香港創新科技發展藍圖》等，積極支持香港發展成為國際創新科技中心，為科技發展和科研人才帶來新機遇，又稱中大位處北部都會區，毗鄰科學園，比其他大學更具地理位置優勢，能與大灣區科研機構及企業建立緊密連繫和合作，推動創科發展，助大學吸引人才。

科大稱推彈性退休政策等吸人才

科技大學稱，隨着香港發展為國際創科中心所帶來的機遇，已進一步推出多項措施，包括更具彈性的退休政策等，以吸引和挽留人才。