八大7.4%教員離職 回歸後新高 嶺大：移民不多挖角不少 科大：部分人轉職廣州分校

1995/96達9.5% 後徘徊4至6%

翻查大學教育資助委員會網頁載列早年數據，八大教學人員離職情况，於1995/96、1996/97分別達9.5%及9%，其後大多維持在4%至6%，至上學年比率達7.4%，錄得1997/98年以來新高。以離職人數計，上學年共361人（7.4%）離職，較2020/21學年的277人（5.8%）增三成。

嶺大上學年離職率回落，但仍連續兩年冠絕八大（見圖）。嶺大回覆，大學聘任的教職員來自世界各地，每年均有正常的人才流動，如退休、約滿離任或轉任大學其他職位等，大學亦會招聘合適人才替補空缺，不會影響教與學活動。

嶺大離職率最高 科大次高

嶺大副校長莫家豪稱，離職者不一定離港，當中移民比例不多，指該校離職率高，不少人才被其他大學挖角，獲其他工作或升遷的機會；亦未見離職跟新冠疫惰、學術環境等因素有關。他說，近年嶺大全球招聘人才，儘管離職者增，但新入職學術人員更多，以應對大學近年不斷擴展研究生課程，以及配合本科課程收生理想，而整體學生人數由數年前約3000增至今年逾5000。

莫家豪稱，以他接觸的年輕學者，曾於內地讀書、海外升學，最終決定在港發展，原因是他們認為香港學術環境及資源較好，國際學術氣氛濃厚；而海外學者亦認同本港資源較豐富，且是國際化、開放的學術環境。

科大離職率按年增5.5個百分點，上學年有一成人離職。科大回覆稱，一直積極延攬人才，以鞏固大學在教學和研究的領導地位；每年大學亦同時有教員因完成合約、年屆退休年齡或個人考慮等各項因素而離職，又指過去5個學年（2017/18至2021/22學年）新入職教員數目較離職的為多。

本報亦向其他大學查詢挽留人才措施。城大回覆：「城大是香港各大學中，積極聘任世界級教員最成功的大學，並以最嚴格的國際標準，處理教員的聘任、升遷等事宜。」教大稱，會不時檢視人力資源策略，持續招募適合人才填補空缺，以配合大學的教研需要。浸大稱，有完善的人事機制處理教員離任、聘任和升遷，以確保大學教學工作能為學生提供最佳的學習體驗，並在研究方面力臻卓越。

港大：入職人數一直遠高於離職

港大表示，入職的學術人員數目一直遠高於離職的人員，會繼續全球招聘具學術聲望的學者，以及富學術、研究潛力的年輕學者。中大稱設有不同計劃吸納國際人才，包括「校長特聘新晉教授席」全球招聘多元學科優秀年輕學者。理大稱，每年按大學發展計劃積極而有策略地從世界各地延攬不同領域人才，進一步提升教學及學術研究水平。

明報記者

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