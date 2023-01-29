警報失靈棚架礙救 工廈電子零件倉燒15小時

爆炸回燃 消防一度撤離再部署

警方及消防在凌晨5時18分接報，五芳街33號永顯工業大廈9樓梯間冒出大量濃煙，消防到場升起雲梯向大廈中層射水，其後火勢加劇，消防昨早8時53分將火警升為三級，火場10時許一度傳出爆炸聲，有火球衝出窗外。大廈搭有棚架及尼龍網，尼龍網被燒爛，大廈外牆嚴重熏黑，附近街路一度封閉。

行動中共出動300名消防員及17名救護員，5條喉、5隊煙帽隊、兩個雲梯水塔，煙火特遣隊、特勤支援隊及無人機隊協助，並出動70架次消防車及7架次救護車。火勢於昨午1時受到包圍，下午2時50分受控，晚上8時08分大致救熄。消防疏散7人，其中一名22歲男子不適，清醒送往伊利沙伯醫院治理，另有10多人自行疏散。

消防處高級消防區長陳富山指出，起火單位為工廈9樓的電子零件倉庫，火場面積20米乘20米，存放大量電子零件及塑膠外殼，令現場火勢非常猛烈，濃煙密佈，灌救期間曾爆炸及回燃，一度要疏散消防員再重新部署，並因要動用額外人手灌救，故將火升上三級。

消防調查警報系統

陳稱，火場面積大，加上大廈正大維修，外圍有棚架及保護網，令消防在外圍滅火及散煙有一定困難。陳又說，大廈的手動火警警報系統未能正常運作，正展開調查。消防其後補充，現場證書顯示系統年檢日期為去年11月。至於火警原因，由於火警仍未完全救熄，未能展開調查。屋宇署稱，昨派員視察，並已聯絡大廈物業管理公司，獲悉業主已安排承建商盡快檢查棚架並拆除遭大火損毁的部分。