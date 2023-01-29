將軍澳電力設施料2035前啟 兩電利潤管制2033完 知情者：增當局議價力

謝展寰昨稱，本港逾三分之二碳排放來自電力，但香港要在2050年前達「碳中和」，故一定要有潔淨能源協助減碳，本港欠缺土地發展大量可再生能源，故局方其中一個策略是區域合作，加大由內地輸入電力的能力。

與廣東聯網？ 消息：供電方式討論中

據發展局早前文件，132區電力設施可接收電力及變電，位置鄰近兩電位於將軍澳及港島東電網的計劃接駁點，可較短距離連接兩電供電系統。

據了解，設施主要接收內地「各種」零碳電力，本身不發電，但屬本港電力基建一部分，接收的電力不會限在指定地區使用。被問及建此接收站是否變相與廣東電力聯網，消息稱最終是由內地相關電源直接供電，還是經內地電網供電，由132區「大插蘇」接收，仍在討論。至於是否以海底電纜輸入電力，消息形容「走水路」較簡單，因深圳很多地方已發展，難再找位置興建電纜接駁本港。

兩電利潤管制協議2033年屆滿，翻查資料，近年再續協議時兩電准許回報率均下跌，2008年後由13.5%至15%降至9.99%，2017年再降至8%。

有知情人士表示，132區設施可助引入更多內地核電，核電長遠可供應全港三分之一電力，將「供電餅仔畫成3份」，以便管制協議屆滿時當局更有議價能力與兩電「講數」。

環團稱「未必好平」 料減電價波動

據政府資料，2020年香港發電燃料組合以天然氣佔48%最多，其後為核能和可再生能源佔28%，煤佔24%。目前本港核能從大亞灣核電站輸入，對於新設施引入內地零碳電力後會否有助降低電價，世界綠色組織行政總裁余遠騁稱，從內地買電「未必會好平」，價格仍需視乎兩地如何商討，但因核能不受燃料價格影響，估計日後本港核能發電佔比上升後，電價大幅波動風險較低。