簡約屋268億成本縮9億 議員收貨 改分兩次申款擬下月初上立會 啟德建萬伙

明報記者 區慧盈 馮樂琳

敲定8選址 市區單位佔半

消息稱，房屋局共敲定8幅選址（見圖）興建簡約公屋，分佈港九新界，其中市區單位佔約半，提供1.5萬個單位，包括啟德用地佔約1萬個單位、觀塘用地及柴灣用地共佔約數千。

此外，房屋局過往多次強調需申請一筆過撥款以加快建屋效率，據了解，局方聆聽議員意見後擬調整做法，改為分兩次向立法會申請撥款，其中首批撥款涉及4個選址，包括啟德世運道、觀塘彩興路、元朗攸壆路近錦綉花園及屯門3A區用地，共涉逾1.5萬個單位，局方最快下月初到立法會交代詳情。

樓層較多者每伙65萬 成本等同公屋

房屋局去年於立法會房屋事務委員會稱，簡約公屋項目設計和建築工程費約267.9億元，相關基建工程費用約6億元；用於營運「簡約公屋」及聘用額外人手推展項目的開支則分別約44億及3億元，今年首季向立法會申請一筆過撥款。項目遭到多名立法會議員質疑，包括簡約公屋每個單位造價甚至高過公屋、選址偏遠及欠交通配套等，同時批評局方未有清楚交代項目詳情，屆時或反對。

據本報了解，局方將壓低設計和建築工程費用至約260億元，基建工程費用則約5億元；樓層較少（即不用打樁）的簡約公屋單位每個成本約53萬元，較過渡屋每伙平均55萬元低；樓層較高的單位成本約為65萬元，較原先公布低約4%。

劉國勳：縱未大降價 劣居戶入住省公帑

民建聯立法會議員劉國勳認為，簡約公屋作為過渡設施，「當然愈經濟愈好」。他稱若市區單位能佔逾半，已較預期理想，交通便利亦有助吸引劣居戶入住，認為局方已汲取意見。他並稱即使局方未能大幅減低簡約公屋造價，但從另一方面而言，劣居戶入住簡約公屋後申請現金津貼試行計劃（即輪候公屋逾3年者）人數會下降，換言之從另一方面節省公帑，拉上補下，他會支持項目。

G19共識 倘清楚交代帳目會支持

G19召集人謝偉銓說，當初房屋局未有清晰解說簡約公屋項目造價詳情，估算略顯粗略，難以支持方案。他認為局方難一下子興建3萬個單位，若能分開兩次撥款更理想，讓立法會審議部分具詳細資料的用地，方屬合情合理。他又稱目前議會以事論事，效率亦快，相信分兩次撥款不會阻慢項目進度。他補充，G19成員間共識為局方需提交充足及清晰資料，否則難以支持方案。

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