鬆綁後遊客未急升 旅界料暑假方好轉

上月旅客約16萬人次

根據入境事務處最新數字，年初五（26日）訪港內地訪客總計約1.6萬人次，較年初三（24日）少約1000人，其他訪港旅客則約9823人次；而根據旅發局本月公布去年的訪港旅客初步數據，反映上月內地來港旅客約6.7萬人次，至於非內地旅客（包括短途、長途、新市場及澳門旅客）則約9.3萬人次，上述數字均未見急升。

稱內地客因檢測卻步 東南亞淡季

謝淦廷說，自從政府放寬防疫措施後，來港旅客較多來自東南亞，但因應1月及2月屬當地旅遊淡季，即使港府放寬防疫措施，來自東南亞的旅客亦未見任何增長；同時，目前因來港旅遊仍需檢測，令內地旅客來港時仍「窒住窒住」，或影響他們來港誘因。

梁芳遠表示，由於政府上月才放寬防疫措施，距離農曆新年假期太短，市場難以及時消化信息。她說，旅行社未有足夠時間編配旅行團，因需時與酒店商討房位及宣傳旅行團等，故最終入境團「都係得小部分」，對比未放寬前未見大增長。

她又說，歐美旅客一般習慣提早半年報團，目前時間太倉卒，故亦未見來自歐美的旅行團。她預計或需待暑假入境旅客才見大增長。

（新冠疫情）