新年後倘無爆發 劉宇隆：2月尾可撤室外口罩令

本港昨新增2335宗新冠陽性個案，其中2290宗屬本地感染，另增22宗新冠離世個案，年齡介乎43至103歲，其中4人來自院舍。

港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆昨在港台《千禧年代》表示，農曆新年後應有較多人從內地來港，相信當局將在新年後再觀察多兩周，若無大問題，可逐步取消餘下防疫措施，包括撤銷學生上學前快測、以快測取代中港過關的核酸檢測安排等。劉宇隆估計最快可在2月下旬陸續解除口罩令，先涵蓋空氣流通、非大型聚集的室外場所，而老人院舍、醫院等高危場所應最後取消。

料不會「海嘯式後口罩浪」

他預料取消口罩令後，新冠陽性個案數字或會反覆，應會維持在近2000宗或以下，而流感個案在夏季亦有可能上升，惟認為不會出現「巨型、海嘯式的後口罩浪」。

至於日後如何調整新冠疫苗接種策略，劉說政策決策亦需復常，應謹慎處理公共衛生支出及公帑，反問資源是否應用於協助安老院舍、基層家庭等，而非為求「提高1％至2%所謂好處」而為廣泛市民每年接種新冠疫苗。

稱需全方位檢討 不應向個人問責

近日各界討論應否成立委員會檢討抗疫工作，劉認為日後「一定要」展開由第三方帶領的疫情檢討；至於是否要邀請海外專家主持，他認為海外專家有固定立場，建議由德高望重的大法官主持。他又說，檢討需做到「取信於民、凝聚民心」，範圍應「全方位」而非針對疫情應對。他以第五波疫情「大崩潰」為例，「我哋嘅老人政策出咗好大嘅問題」，故應反思對「脆弱人群」即老人、殘疾人、幼童等的政策措施。被問到醫療部門之前的協調是否亦須檢討，劉說不同角色都要檢討、反思責任，包括傳媒。

（新冠疫情）