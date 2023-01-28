周一起染疫籲看私醫 有診所要求患者門外等

醫學會囑先預約 戴高規格口罩

鄭志文昨在港台《千禧年代》說，取消隔離令後，檢測陽性病人可到私家診所求醫，提醒患者事先通知診所、盡量在非高峰時間求診，避開與孕婦等高危群組及未打針者長時間共處。鄭說，若患者求診時戴高規格口罩，相信傳染機率極低，又相信全港4000名家庭醫生足以應付現時個案宗數。

本報記者昨以市民身分致電私家診所查詢下周一（30日）起新冠確診者求診安排。大圍盈健綜合醫務中心職員回覆，下周一起，為新冠患者登記資料後，會安排對方在中心門外等候，毋須穿保護衣，收費與一般診金一致，如需開特效藥另計。

養和醫療集團回覆，下周二（31日）起，新冠患者到門診求診時，與一般病人的求診流程和診金無異，亦設遙距視像診症。司徒拔道香港港安醫院稱，陽性者可透過電話或院方網站預約門診，「24/7急診服務」則毋須預約，收費不變，該院接受現有病人致電預約線上見醫生，新症則不可。荃灣港安醫院稱，急診中心及門診部一直有為確診者提供治療服務，亦為個別個案遙距診症，患者可致電查詢或親身求醫。香港浸信會醫院回覆，成年新冠患者的視像診症服務將於下周一暫停，病人可往該院24小時門診求醫。

隨着本港撤銷隔離令，醫管局已公布將暫停新冠遙距症狀、指定診所安排。政府會停止派發抗疫物資包，另民政總署的居安抗疫熱線下周一起停止接受確診者就基本日常用品和食物的派遞要求，熱線2月5日晚11時後停止運作。

公院周三起探病免預約 仍需核酸

下周一開始，所有自我檢測陽性者毋須再透過衛生防護中心網上平台呈報，醫生亦只需呈報嚴重及死亡個案。衛生防護中心日前向醫生發信交代最新呈報標準，提及醫生屆時只需向中心呈報首次蒐集樣本起計28日內的死亡、重症個案，相關病人須同時滿足化驗標準（Ct值35以下或快測陽性）、符合重症的臨牀指標（須插喉、休克等）。

醫管局另公布放寬探訪安排，所有探訪者下周三（2月1日）起每天可獲安排兩小時探病時間，毋須預約，探訪者仍需提供48小時內核酸檢測陰性結果證明或3個月內新冠康復證明。

（新冠疫情）