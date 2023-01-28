次輪通關或2．6前 羅湖局部開 跨境生延復課 中學最快下月次周幼小下旬

消息：次輪另涵落馬洲香園圍

消息稱，羅湖及落馬洲口岸有望下月初通關，蓮塘／香園圍口岸可同時啟用作客運。據了解，教育局昨公布跨境生復課時間表延遲，關鍵原因是羅湖能否如期啟用。據悉羅湖在疫情前，每日應付20多萬人次出入境，亦是跨境學生最常用的一個口岸；而羅湖口岸深圳一方有改善工程，惟仍未開始，當局正考慮劃出部分區域讓旅客在施工期間過境，一切尚待內地拍板。

延跨境生復課 關鍵在羅湖有工程

教育局長蔡若蓮上周三（18日）在傳媒午宴上稱，爭取2月1日讓逾7000名中學跨境生可不佔過關配額下，恢復來港上學，2月中讓約1.3萬名小學和約900名幼稚園跨境生返校，整體跨境生約2.1萬人。據悉，局方昨向有錄取跨境生的學校發放信息，承認跨境生每天來港返學時間表「稍為延後」。

教育局昨回覆，因應本港與內地未來通關安排的最新發展、各項便利跨境學生過關和交通配套的準備情况，包括跨境校巴的籌備進展，局方預料中學跨境生可於2月第二周內恢復回港上課，小學及幼稚園跨境生則於2月下旬；待相關安排確定後，局方會盡快公布。

校長失望 直通巴趕聘司機保母

新界校長會副主席朱偉林對跨境生延遲來港返學「有些失望」，相信是當局需時處理部分跨境生和跨境校巴的禁區紙等文件申請。該校原擬2月1日舉行跨境生迎新活動，現估計可回校的學生減少，決定安排實體和網上形式同步迎新。

中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝說，疫下很多跨境巴司機轉行，教局公布跨境生恢復來港上學，至實施日期只相隔短時間，需重聘司機。他說首階段恢復來港返學的中學跨境生對校巴保母依賴較低，業界會爭取時間繼續招聘保母，趕及應付2月下旬小學及幼園跨境生復課，「分階段復課有助行內慢慢請保母回巢」，他亦建議豁免司機和保母預約過關配額。

現時來往兩地須持48小時內新冠核酸檢測陰性證明。教育界立法會議員、小學校長朱國強稱，近日接獲跨境學童家長反映，內地不少核酸檢測中心已關閉，有學生需長途跋涉找醫院做檢測，且需付費，費時失事，建議學生豁免驗核酸。

明報記者

（新冠疫情）

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