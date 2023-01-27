葉劉稱過早 不宜獨立查 議員憂閉門惹猜測

身兼立法會議員的葉劉淑儀表示，有必要檢討抗疫工作，包括如何更善用社會資源和私營醫療系統抗疫，惟現在檢討是言之過早，應待世衛宣布大流行結束才考慮。她認為須由具備醫學知識的人處理檢討工作，所有參與抗疫的官員均須參與，包括前食衛局長陳肇始，毋須以獨立調查委員會模式處理。

江玉歡：非為問責 須獨立第三方主理

選委會界別議員江玉歡認為，調查或檢討之目的並非追究責任，而是確保不會重複犯錯。她認為不一定要由海外專家主持委員會，惟須由法官等獨立第三方主理，有權力要求政府提供資料，相信特首李家超「有勇氣」責成相關委員會。

醫衛界議員林哲玄認同檢討非為問責，建議政府舉行公開聽證會，助市民客觀、平衡了解事件，憂慮若整個檢討閉門處理，將引來無謂猜測。對於應否邀請海外專家，他稱新冠與SARS不同，幾乎全球各地均爆發新冠疫情，難有真正處於局外的第三方專家，「除非找火星人」，故日後毋須拘泥於海外專家，可找政府專家顧問以外的人參與檢討。

（新冠疫情）