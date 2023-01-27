袁國勇倡委會檢討抗疫「應對下次」 政府：適時應變 已持續總結經驗

區結成：院舍長遠問題 難靠檢討疫情

政府發言人稱，現階段社會正全力邁向復常，近月多項國際盛事回到香港，與內地亦逐步、有序、全面通關，這些都是政府持續總結經驗，適時應變防疫工作的成果。

本港去年初爆發第五波疫情，身為「抗疫主帥」的時任特首林鄭月娥曾被問到會否成立獨立調查委員會檢討疫情，她回應稱相信政府換屆後會認真處理有關事宜，如有需要她願提供意見。

倡效SARS 邀海外專家主理委會

根據《調查委員會條例》，特首會同行會可委任委員會調查任何公共機構的經營或管理、任何公職人員的行為，或其認為與公眾有重大關係的任何事宜，權力包括決定和傳召任何人出席作證。翻查資料，港府於2003年SARS後成立專家委員會，邀多名海外和本港權威任委員，同年提交報告；有關委員會並非按上述條例成立。

港大微生物學系講座教授袁國勇近日接受本報訪問時稱，港府應就新冠疫情作全面獨立調查，建議可仿照SARS後尋覓海外專家主理。他昨於商台節目《在晴朗的一天出發》稱，下次大流行必會再現，建議成立調查委員會，有助應對下次疫情。他說若再有疫情大流行，長者必首當其衝，故院舍防疫必須檢討，且本港疫情初期檢測量不足、個案追蹤和隔離措施等亦有改善空間，應納入檢討範圍。

安老界：向前看重要 可檢視改善基層醫療

院舍為第五波疫情重災，去年上半年逾9100名新冠死者中，五成半來自院舍。李國棟昨向本報稱，值得全面檢討安老院舍等服務，尤其院舍如何應急及如何達致居家安老。他稱第五波後，安老事務委員會鼓勵業界自行檢討及優化院舍，有助減低公院急症室負荷，一些較大服務機構已作改善。

至於政府抗疫決策，李國棟認為未必適合調查，因新冠病毒「仍很新」，若要調查醫管局、衛生防護中心做得對不對，相信難作判斷，且今次抗疫反應相對SARS已算快速。他認為向前看較重要，建議可從市民角度檢視如何改善基層醫療等服務。

林哲玄：需審視初期「時鬆時緊」是否最佳

立法會醫衛界議員林哲玄認為，最觸動人心的第五波疫情只佔3年抗疫路的短短一年，故檢討方向必須夠闊，重新審視Omicron流入本港前有否改進之處。他舉例，初期防疫措施時鬆時緊，追着疫情調整，需檢討是否最佳控疫方法；他亦建議檢討醫療系統，除啟動定點醫院外，有否其他「第三線準備」，以及向私營醫療分流病人的改進空間等。

曾任醫管局質素及安全總監的中大生命倫理學中心榮譽顧問區結成認為，本港醫療系統當年不懂應對SARS，缺乏基本防護裝備、隔離病牀等，故檢討後可馬上改善配套，成效立竿見影。反觀新冠疫情，他認為醫療系統是有所準備，疫情揭示的是院舍環境惡劣、基層醫療發展落後等遲遲未改進的問題，以總結疫情方式檢討的成效有限。

明報記者

（新冠疫情）

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