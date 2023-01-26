袁國勇：如三四月全開放 可冬季前鞏免疫屏障

袁國勇早於2020年初提出，新冠病毒不會如SARS般自然消失，事隔近3年，新冠病毒已在港扎根。袁國勇近日接受本報訪問稱，新冠在社區傳播將漸漸變弱，並非因為病毒出現改變，而是社會維持一定傳播，將不斷鞏固免疫屏障，惟相信日後每逢冬天傳播定必較厲害，如同季節性流感。

政府對今個冬季嚴陣以待，維持多項防疫措施以防新冠和流感夾擊。袁國勇認為成功阻止了流感爆發，惟下個冬季的命運，則視乎口罩令等僅餘措施有否於未來兩至三個月撤銷，讓呼吸道病毒於社會正常傳播，「只要捱過夏季這一輪，冬季（爆發）便不會那麼厲害」。

指應趁機解決醫療人手不足

劉宇隆：推動家庭醫學概念

過去極力「谷針」的政府專家顧問、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，將來難關「不是打針不打針可以解決」，政府須趁未來大半年着手處理積壓已久的醫療人手不足、需求過於倚重公立醫院等問題，做好基層醫療配套，推動家庭醫學概念，改變求診者湧至公院習慣。醫管局新冠遙距診症隨着下周一（30日）撤銷隔離令停止，他認為應保留，加上醫管局及私醫已熟習視像診症，建議將此擴展至其他疾病管理及覆診。

劉澤星倡復常初期保留隔離設施

社區隔離設施下月底前分階段關閉，另一政府專家顧問、港大醫學院院長劉澤星認為，港人接受復常的心態難一蹴而就，初期應保留相關設施備用，否則「於黑麻麻的隧道向前走，大家都會害怕」，長遠則須及時掌握入院、重症和死亡人數。他稱不少非政府機構、私院於第五波後期協助處理病患，日後應保持相關合作模式。

袁國勇認為，本港於SARS後成立的衛生防護中心為對抗新冠疫情奠下基礎，尤其是情報收集、應變及行政管理，政府亦更支持大學科研，抗疫首兩年可算非常成功。但他稱疫情初期檢測量、接觸追蹤及2021年下半年「清零」時期推動長者打針工作則可改進，本港須反思過去3年經驗，以應對將來或出現的新疫症。