福田敬二劉澤星：復常仍需定期打針 難強迫 顧問專家倡讓市民自由選擇

【明報專訊】本港復常終點在望，回顧過去3年新冠疫情，推動接種疫苗是抗疫重點工作，港府更曾形容疫苗是香港走出「疫」境的機會，為抗疫帶來曙光。隨着新冠在港演變成風土病，本報邀請了多名曾先後獲政府委任為抗疫專家顧問團成員的專家，為後疫情醫療部署提出意見。曾任世衛助理總幹事的福田敬二認為，疫苗仍是抵禦病毒的主要防禦工具（major defense），故市民日後仍要定期接種疫苗，並建議優先為長者及慢病患者打針，惟接種頻率尚待研究。身兼新冠疫苗顧問專家委員會召集人的劉澤星亦認同復常後需定期打新冠疫苗，至於如何推高接種率，劉認為難以用強迫手段「谷針」，提出應讓市民自由選擇。
明報記者 何珮瑚、張逸羲、陳柔雅
（步向復常系列．三）
現時本港滿18歲者可接種最多5劑新冠疫苗，美國食品及藥物管理局（FDA）本周亦就未來接種新冠疫苗訂立路線圖，包括建議日後每年秋季應打一針，長者、從未染疫幼童、免疫系统受損者或需打兩針（見表）。
福田：接種頻率或較流感針密
至於本港日後接種新冠疫苗應有何策略，流行病學專家、前政府專家顧問福田敬二表示，新冠病毒已在全世界「站穩陣腳（has established itself）」，即使疫苗未能提供完美或永久保護，但仍是減低重症、住院及死亡個案的主要防禦工具（major defense），惟實際接種頻密程度仍需探討，或較按年接種流感疫苗更密集。
港府有為6個月大至未滿12歲兒童、年滿50歲等合資格居民提供免費或資助季節性流感疫苗，根據衛生防護中心網頁，其中50至64歲、年滿65歲者，於2021/22年度在相關計劃的接種率分別為11.2%及40.4%，較新冠疫苗接種率低。
稱復常屬全球議題
劉：世衛應就免疫屏障訂指標
被問日後新冠疫苗需否效法季節性流感疫苗訂立接種計劃、應否訂立目標接種率時，福田敬二指出，長者及慢病患者感染新冠後變重症的風險最高，故應優先為相關人士接種新冠疫苗，另可根據疫苗成本等考慮，訂立其他推薦接種組別，並盡可能提高疫苗接種率。至於政府應使用什麼手段提高新冠疫苗接種率，他建議有關部門持續與公眾溝通。
政府專家顧問、港大醫學院院長劉澤星同樣認為，日後需定期接種新冠疫苗以減低重症及死亡，至於應否再以類似「疫苗通行證」的手段「谷針」，則需因應情况對症下藥，難有「最好的方案」，反問「如果疫情無什麼事就推『疫苗passport』，你估大家會否開心？」他強調要讓市民「自發、自律」打針。世衛曾就全球新冠疫苗接種率制定目標，劉認為疫後如何復常同屬全球層面的議題，建議世衛就日後免疫屏障訂立指標。
新冠已變「舊冠」
劉宇隆關注愈多兒童二次感染
另一政府專家顧問、衛生署轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，新冠已慢慢變成「舊冠」，以往每3至6個月便要打一針的做法「無人buy（認同）了」，日後一般成人接種新冠疫苗意義不大，惟保守起見可再觀察多一至兩季有否新病毒株出現。他又稱，近日愈來愈多兒童是二次感染，完全沒有病徵，將來兒童需否定期打針仍有待討論，或可在每年傳播高峰期前接種一次。
行政會議成員、安老事務委員會前主席林正財相信，日後仍需定期打新冠疫苗，情况猶如打流感疫苗，若新冠病毒沒變種太多，預料每年打一針便可。他建議所有市民日後定期接種新冠疫苗，但是否資助所有人、抑或只資助長者和幼童等高危群組打針，就有待政府思考。
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