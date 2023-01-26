福田敬二劉澤星：復常仍需定期打針 難強迫 顧問專家倡讓市民自由選擇

明報記者 何珮瑚、張逸羲、陳柔雅

（步向復常系列．三）

現時本港滿18歲者可接種最多5劑新冠疫苗，美國食品及藥物管理局（FDA）本周亦就未來接種新冠疫苗訂立路線圖，包括建議日後每年秋季應打一針，長者、從未染疫幼童、免疫系统受損者或需打兩針（見表）。

福田：接種頻率或較流感針密

至於本港日後接種新冠疫苗應有何策略，流行病學專家、前政府專家顧問福田敬二表示，新冠病毒已在全世界「站穩陣腳（has established itself）」，即使疫苗未能提供完美或永久保護，但仍是減低重症、住院及死亡個案的主要防禦工具（major defense），惟實際接種頻密程度仍需探討，或較按年接種流感疫苗更密集。

港府有為6個月大至未滿12歲兒童、年滿50歲等合資格居民提供免費或資助季節性流感疫苗，根據衛生防護中心網頁，其中50至64歲、年滿65歲者，於2021/22年度在相關計劃的接種率分別為11.2%及40.4%，較新冠疫苗接種率低。

稱復常屬全球議題

劉：世衛應就免疫屏障訂指標

被問日後新冠疫苗需否效法季節性流感疫苗訂立接種計劃、應否訂立目標接種率時，福田敬二指出，長者及慢病患者感染新冠後變重症的風險最高，故應優先為相關人士接種新冠疫苗，另可根據疫苗成本等考慮，訂立其他推薦接種組別，並盡可能提高疫苗接種率。至於政府應使用什麼手段提高新冠疫苗接種率，他建議有關部門持續與公眾溝通。

政府專家顧問、港大醫學院院長劉澤星同樣認為，日後需定期接種新冠疫苗以減低重症及死亡，至於應否再以類似「疫苗通行證」的手段「谷針」，則需因應情况對症下藥，難有「最好的方案」，反問「如果疫情無什麼事就推『疫苗passport』，你估大家會否開心？」他強調要讓市民「自發、自律」打針。世衛曾就全球新冠疫苗接種率制定目標，劉認為疫後如何復常同屬全球層面的議題，建議世衛就日後免疫屏障訂立指標。

新冠已變「舊冠」

劉宇隆關注愈多兒童二次感染

另一政府專家顧問、衛生署轄下疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆認為，新冠已慢慢變成「舊冠」，以往每3至6個月便要打一針的做法「無人buy（認同）了」，日後一般成人接種新冠疫苗意義不大，惟保守起見可再觀察多一至兩季有否新病毒株出現。他又稱，近日愈來愈多兒童是二次感染，完全沒有病徵，將來兒童需否定期打針仍有待討論，或可在每年傳播高峰期前接種一次。

行政會議成員、安老事務委員會前主席林正財相信，日後仍需定期打新冠疫苗，情况猶如打流感疫苗，若新冠病毒沒變種太多，預料每年打一針便可。他建議所有市民日後定期接種新冠疫苗，但是否資助所有人、抑或只資助長者和幼童等高危群組打針，就有待政府思考。

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