林定國：上半年完成《法律執業者條例》修訂

大律師公會主席杜淦堃表示，政府暫未向公會交代修例細節，不過林定國承諾會諮詢法律界，公會會就修例提交意見。律師會會長陳澤銘說，明白有需要為海外律師處理國安案件訂立完善機制，但強調任何限制均需符合比例，海外法律界在香港正常工作是一國兩制不可或缺的一部分，修例不應矯枉過正。對於應否就修例諮詢公眾，杜淦堃認為要視乎修例範圍，陳澤銘則說修例較技術性，他對此沒強烈意見。

行政會議召集人葉劉淑儀認為，修例最主要因應釋法，將海外律師可否處理國安案件的決定權由法庭轉交國安委，是否「一刀切」禁止海外律師參與國安案件是政策決定。她說「最好別一刀切」，期望國安委可以逐個案件審批。

行會成員、資深大律師湯家驊建議修例訂明倘案件涉國安問題，便須交國安委判斷可否批准海外律師參與。對於如何界定案件是否涉及國安問題，他說即使民事案也可能涉及國安，認為修例毋須「寫太死」，舉例可由國安委主動介入，但不應由法官自行判斷，不擔心修例就此留有空間會引起爭議。