「沙頭角之角」可眺鹽田港 新樓街保留「廣州式騎樓」

保安局擬於明年首季起逐步開放整個沙頭角邊境禁區（中英街除外），同時與旅發局及當地社區合作設計導賞路線（見圖），當中包括全港最長、約280米的沙頭角碼頭，附近有充滿特色的壁畫，為「打卡」景點 。路線亦涵蓋沙頭角最東的角落——沙頭角之角，遊人沿海濱往東面行，可見一塊展示該處經緯度的牌，可遠眺深圳鹽田港。另一景點為與中英街一渠之隔的新樓街，該處有由22幢相連的兩層高樓房，屬典型「廣州式騎樓」建築，保留1930年代的面貌，非常罕見。

沙頭角碼頭有船赴鴨洲吉澳

此外，待沙頭角擴大開放後，遊人亦可經由沙頭角碼頭前往鴨洲、吉澳及荔枝窩等地，船程相比從馬料水碼頭出發可省約1.5小時。鴨洲與吉澳相鄰，皆位於本港東北面印洲塘特別地區，前者以地質勝景如島上的褐紅色角礫岩聞名，後者則以自然步道馳名，遊人更可於步道上眺望全港最美海灣之一的印洲塘。