沙頭角明年起每日開放 可個人遊 連旅團日限千人 不開中英街 下月諮詢區會

明報記者 區慧盈 馬耀森

增圍網防走私偷渡 重置中英街檢查站

保安局發言人回覆，已聯同相關部門就沙頭角擬備開放計劃，並已諮詢沙頭角區鄉事委員會，下月將諮詢北區區議會，若取得地區支持，將展開準備工作，以期於明年初實施逐步開放計劃。保安局解釋，由於中英街沒有實質屏障作為香港與內地的邊境分界，亦不設邊境管制站，基於保安原因，開放建議並不包括中英街。

封閉逾70載的沙頭角碼頭去年6月展開為期半年的試驗計劃，逢周末及公眾假期容許本地旅行團到訪沙頭角碼頭及毗鄰停車場，保安局在遊客區域設圍欄，提醒不得擅離參觀範圍，試驗計劃已於去年12月屆滿。保安局當時稱試驗計劃暢順，將在完成檢討前，按現有模式延續開放安排，即在每個運作日設3個時段，每日出9團，全日不多於500名旅客使用沙頭角碼頭。截至去年年底，已有逾400個旅行團和1.4萬名旅客參與計劃。

網上申禁區紙 二維碼進出

據悉，保安局正就新開放計劃作地區諮詢，並擬於年內展開多項籌備工作（見表）。同時，為加強遊人體驗，當局擬將中英街檢查站外閒置空地改建為面積約1300平方米的休憩花園，取名「中英街花園」，設計加入舊鐵路車站概念，並提供觀景台，讓遊客可眺望中英街。當局亦擬於菜園角附近閒置土地增加約100個公眾泊車位，以顧及當區居民需求。此外，保安局擬以網上系統取代現時紙本禁區許可證，並將禁區許可證申請時間由目前7個工作天減至3個工作天，屆時旅客進入禁區可直接出示二維碼供警員查核。

地區人士冀助長經濟 倡檢討交通

新界社團聯會北區地委會主席溫和輝稱，目前開放計劃範圍僅限於碼頭位置，遊人如同「路過」沙頭角墟，對當區經濟幫助不大。他期望進一步開放後，遊人至少會「飲杯茶，食個包」，增加當區經濟收益。他說，當區現時只設一個小巴及巴士站，擔心擴大開放後遊人數目大增，乘車要大排長龍，或影響居民上下班，認為需適時檢討交通安排。

沙頭角區鄉委會主席李冠洪說，過往半年的試驗計劃運作暢順，對區內居民影響不大，故街坊普遍不反對擴大開放。他認為當局不開放中英街的安排合理，因中英街接壤內地，若不設圍網，或有遊客因不熟悉環境而誤闖內地，將造成一定危險。

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