入標昂船洲短期租地 喵坊：地細或只作儲存

葉文琪稱，就環保署早前提出的3幅短期租地，喵坊已入標投其中昂船洲的用地，但表明該地「細」，或只用作打包儲存的工序，本月會得知結果；長洲那幅太遠，他們不會投標；柴灣則租金太貴，也未必會投。至於環保署於去年公開招標環保園約4000平方米的T7地段，喵坊最終沒有入標，葉指「入場費」或需3000萬，非中小企可以負擔。他表明6月30日前會繼續回收飲品盒，已找造紙工程師研究減少機器尺寸，以便搬往小一點的廠房，會尋找棕地或工廈地下廠房，惟「地廠」租金會較貴。

環署：續商談為回收飲品盒尋出路

環保署回覆本報稱，去年已批出環保園地段租約予香港洲際紙品有限公司興建大型現代化紙漿生產設施，預計設施可於2025年開始運作，屆時香港回收能力將可處理所有本地收集的紙包飲品盒。至於6月30日後、2025年前的「真空期」，署方指其他現有的廢紙回收廠，只要有空間增加一些器材，亦可回收紙包飲品盒，環保署正繼續與有意提供處理回收飲品盒服務的經營者商談，為回收紙包飲品盒尋求出路。綠惜地球環境事務總監朱漢強質疑，去年10月政府已表示其他紙張回收廠只需改動就能回收紙包盒，現仍「得個傾字」，但回收需銜接，公眾仍不清楚紙包盒如何被妥善處理，「畀唔到大家信心」。