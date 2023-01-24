碧瑤投得多個政府外判項目 三色桶回收率偏低

碧瑤綠色集團業務包括廢物處理、害蟲管理、園藝綠化工程和回收業務等。集團最新在1月中，投得環保署價值3700萬元的新界西廚餘收集服務合約；早前亦投得食環署新廢物收集服務和「塑膠回收先導計劃」服務合約。集團同時是環保署於港島、九龍、新界三色回收桶收集承辦商。

集團主席曾解釋 桶內一半是「垃圾」

不過翻查資料，路邊三色回收桶的回收率一直偏低，環保署早前稱該回收量佔整體回收物數量不足0.1%，申訴專員公署亦有主動調查三色桶的管理。集團負責收集逾2000組三色回收桶物料，集團主席吳永康曾在本報訪問解釋，市民放入三色桶的物料中，約一半是不能分類的「垃圾」。

翻查傳媒報道，碧瑤廢物處理及回收有限公司2018年起，開始回收港島及新界區的玻璃樽，按合約應每月提交不少於500噸玻璃砂予政府，惟一年後僅提交了約一個月的分量。公司解釋需時調整破碎機及分揀工序，及歸咎市民未做到乾淨回收，以及不當使用回收桶。