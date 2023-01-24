3噸回收飲品盒不知所終 「綠在觀塘」收集 碧瑤未交喵坊 環署：按合約採行動

明報記者 鄭凱文

「喵坊」本月初在facebook交代去年下半年各「綠在區區」的紙包飲品盒回收量，只有「綠在觀塘」的數量是0（見圖）。本報遂向「綠在觀塘」、環保署及碧瑤查詢。「綠在觀塘」的營運團體基督教家庭服務中心回覆稱，合約規定受訪須環保署批准，已交資料予署方一併回覆。環保署回覆本報確認，根據營運合約，所有「綠在區區」營辦團體須將收集到的回收物作簡單處理後，運送到署方認可的下游回收商妥善回收，就紙包飲品盒而言，喵坊是唯一認可下游回收商。

署方稱，去年4月前，「綠在觀塘」一直將紙包飲品盒直接交予喵坊處理，但喵坊會另外收取運輸運用。自4月起，碧瑤廢物處理及回收有限公司成為「綠在觀塘」金屬和廢紙的下游回收商，碧瑤向「綠在觀塘」稱可以不另收取運輸費，一併收集紙包飲品盒，並送往喵坊處理，「綠在觀塘」更得到碧瑤書面確認這做法。環保署於是批准「綠在觀塘」將紙包飲品盒交往碧瑤，條件是所有飲品盒最終須交往喵坊處理。

碧瑤曾覆綠在觀塘稱暫存倉 將送喵坊

覆本報稱交下游回收商 「可選出口」

就紙包盒去向，環保署首次回覆本報時說，「綠在觀塘」曾向碧瑤了解，對方表示將紙包飲品盒暫存倉內，稍後一併送去喵坊。但碧瑤母公司碧瑤綠色集團回覆本報時稱，會交予下游回收商分類處理，出口內地回收；翌日稱字眼出錯，由「內地」修正為「外地」，並表示以其理解，香港紙包飲品盒的回收除交予本地回收商，亦可選擇出口至外地回收循環再造，但沒有提及合約是否要求他們送往喵坊。

本報就碧瑤的說法再向環保署查詢，署方第二次回覆稱，碧瑤於本月17日回覆「綠在觀塘」指，「會將」紙包飲品盒交予下游回收商分類處理；碧瑤翌日再解釋，該批盒「已交予」本地下游回收商分類處理，但仍沒有交代紙包飲品盒最終去向。署方指出，碧瑤兩次回覆均沒有確認及證明該批紙包飲品盒已交付喵坊處理，亦未有提及出口送往其他地方作回收用途。

環署：碧瑤沒證明紙盒已交喵坊

署方稱，自去年4至12月，「綠在觀塘」共收集約3噸紙包飲品盒，並交予碧瑤，而碧瑤轉交下游回收商的數量有待營辦團體向碧瑤確認。環保署已要求「綠在觀塘」接下來要將紙包飲品盒直接交予喵坊。

綠惜地球環境事務總監朱漢強認為，環保署有責任監管最後的紙包飲品盒有否交往喵坊，例如要有登記制度，從起點至終點亦要持續監察，以追蹤回收物去向。香港環保廢料再造業總會會長劉耀成稱，內地近年實施限制24種回收品進口的禁令，在規定下，紙包飲品盒被定性為家居廢物，即使被壓扁、破碎也不能進口，要像喵坊將紙包盒加工製成原材料如木紙漿，才可進口。至於出口至外地，若是東南亞則仍有灰色地帶。環保署稱，出口紙包飲品盒作回收用途不需領牌，但必須遵守目的地的入口法規要求。

環保署最先在2016年將「綠在觀塘」營運合約經招標批予基督教家庭服務中心，為期3年，合約價值1359萬元；2019年以1789萬續約3年；本月再以2049萬續約34個月。

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