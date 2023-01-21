外遊升 花市嘆靜憂「守株待兔」 出境人次5日增倍 餐飲零售看好新年

以往花巿及花墟在歲晚迫爆的光景未隨防疫放寬而重現。旺角花墟卉豐花業負責人梁嘉兒說，疫前花墟每逢年廿九均「多人到行唔郁」，惟昨街上大致暢通，人流較疫前仍少兩三成，估計與市民選擇到外地過年有關，而留港的人消費力不高，「以前一人買兩三盆蘭花，今年只買一盆，仲問有冇細盆啲」，慨嘆即使復常，生意仍較疫前正常水平少兩三成。梁又說，其花店亦有批貨予年宵市場，不少攤檔今年取貨量較疫前少一半，料檔主亦預期人流少，不敢多入貨。

花檔稱無乾貨欠吸引 減價未見起色

年宵市場年花攤檔人流更少，今年在黃大仙摩士公園花市擺檔的雅翠花店負責人Wendy說，疫前曾在葵涌運動場花市擺檔，一日可有三四萬元營業額，疫下年宵市場不設乾貨攤，吸引力大減，她本周一起在摩士公園擺檔，氣氛冷清，連日減價促銷，劍蘭、百合、跳舞蘭等全場100元3支，但至昨日每日生意額仍僅數千元。

特首李家超昨午到維園行花市，有商戶向他表示今年「旺丁旺財」（見另稿）。有維園花檔職員向傳媒表示，很多人返了內地或去了旅行，加上只能賣花，無乾貨，人流減少，買花的人也少了。

人數撤限 餐飲業料春茗帶挈生意高峰

新年花市生意尚未復常，但餐飲及零售界均看好前景。香港餐務管理協會會長楊位醒表示，以往未有疫情的新年前夕或有大量市民北上，但現時因名額有限等原因而留港，加上中國人傳統上習慣「食咗團年飯先走」，預計今年農曆新年業界生意較上年增倍。他估計，2月及3月餐飲生意會再迎上另一高峰，當中尤其宴會佔多，因公司春茗及社團聚會復辦，「冇限制人數，啲人咪派多啲帖，叫多啲人嚟」。

零售界料好過12月 「最壞時刻已過」

立法會批發及零售界議員邵家輝形容「最壞的時刻已經過去」，今年市况較以往好，隨疫情開始減退，本地防疫措施幾乎取消，加上通關後不少內地遊客陸續抵港，農曆新年前一周銷情向好，業界對前景樂觀。他說，由於港人外遊等因素，業界反映上月聖誕「唔能夠用『好』字嚟形容」，料相關數字「唔會好靚仔」，但本月不少人已外遊回港，故銷情會較12月好。至於零售業何時可回復疫前水平，他說要視乎遊客何時回歸香港。

明報記者

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