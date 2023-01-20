隔離暫託2月續開 可申住7日准早走

衛生防護中心總監徐樂堅表示，去年10月平均每日1400至1500人需住社區隔離設施，本周平均每日150人要求入住，需求大降，惟考慮部分患者家居環境擠迫或同住家人屬高風險，故隔離設施短期維持，僅供香港居民，最長住7日，可在快測未呈陰性時提前離開，不可重返。他指，呈陽性院友如已接種少於3針新冠疫苗，可獲安排住暫託中心，病徵較重者則由醫護評估病况，有需要會送院。

被問若屆時無暫託中心但院舍多患者、如何處理，勞福局長孫玉菡昨稱現時大多數情况以原址隔離便可處理，日後若有需要，可按情况開啟室內體育館作暫託中心，此刻相信3至4月不需暫託中心。

11體育館下月重開 2．1起可訂場

社署昨日宣布，所有設於體育館及部分設於亞博館的暫託中心分別於本月26日或下月3日起陸續停運，亞博館9號及11號館暫託中心則維持運作直至另行公告。暫託中心停運後，社署會將場地交還康文署及亞洲國際博覽館管理有限公司。康文署亦宣布轄下11個早前停開以供防疫用的體育館下月7日起陸續重開，下月1日起陸續接受預訂，石硤尾公園體育館及小西灣體育館未有重開日期。

（新冠疫情）