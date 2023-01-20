楓樹街蛇餅等逾10小時 有人鼓譟警到場

【明報專訊】繼續有市民到社區檢測站接受檢測，以取得核酸檢測陰性證明前赴內地。深水埗楓樹街檢測站前日下午起出現的人龍，一直延至昨凌晨，部分人為趕及農曆新年前往內地探親，排隊逾10小時仍未完成檢測。在場有市民鼓譟，並一度報警求助。另本報記者昨傍晚到油麻地鴉打街臨時遊樂場檢測站觀察，其間不斷有未預約市民前來欲做檢測，職員安排他們在另一條隊等候補，持續有逾10人排隊，職員表示不能確定要輪候多久。
楓樹街檢測站原訂前晚8時關閉，但入夜後一度有200至300人排隊等候檢測，檢測站繼續運作。及至昨日凌晨，由於檢測站電腦系統已按時調至1月19日，無法記錄18日預約者的檢測結果，職員需時安排排隊者更改預約時間，令檢測時間進一步延長。在場有人鼓譟，警方一度加派警員維持秩序。
陳先生與兒子打算昨日經落馬洲口岸北上探親，兩人自前日傍晚5時起排隊，其間以麵包充飢；他指排隊人潮移動緩慢，「一個鐘先行嗰少少」，無職員告知等候時間，批評檢測公司若未能應付，就不應開放名額供市民預約，亦不應讓他們排隊。同樣於前午5時開始排隊的何先生稱，檢測站內僅一人做登記，批評未有加派人手處理。
深水埗民政處昨晚則安排專車協助檢測站疏導人龍，免費接載楓樹街檢測站和白田檢測中心排隊的市民，往人流較少的荔景社區會堂檢測中心。