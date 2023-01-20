楓樹街蛇餅等逾10小時 有人鼓譟警到場

楓樹街檢測站原訂前晚8時關閉，但入夜後一度有200至300人排隊等候檢測，檢測站繼續運作。及至昨日凌晨，由於檢測站電腦系統已按時調至1月19日，無法記錄18日預約者的檢測結果，職員需時安排排隊者更改預約時間，令檢測時間進一步延長。在場有人鼓譟，警方一度加派警員維持秩序。

陳先生與兒子打算昨日經落馬洲口岸北上探親，兩人自前日傍晚5時起排隊，其間以麵包充飢；他指排隊人潮移動緩慢，「一個鐘先行嗰少少」，無職員告知等候時間，批評檢測公司若未能應付，就不應開放名額供市民預約，亦不應讓他們排隊。同樣於前午5時開始排隊的何先生稱，檢測站內僅一人做登記，批評未有加派人手處理。

深水埗民政處昨晚則安排專車協助檢測站疏導人龍，免費接載楓樹街檢測站和白田檢測中心排隊的市民，往人流較少的荔景社區會堂檢測中心。

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