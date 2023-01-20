指檢測長龍非因名額不足 李家超：未發放好資訊

昨發放人流較少檢測中心名單

政府強調檢測容量充裕，並足以應付歲晚過關人流需要，截至昨午5時，昨日至明日社區檢測中心或檢測站分別仍有約4.1萬、7.2萬及9.4萬預約名額，並呼籲先網上預約檢測時段，選擇到人流較少處檢測。

政府稱，已在較繁忙的社區檢測中心或檢測站加強人手和增設登記或採樣櫃枱。以近期大排長龍的楓樹街遊樂場檢測站為例，政府昨午前已徵用檢測站旁足球場，將登記及收費櫃枱增加到3倍以疏導人流。

政務司長陳國基接受《經濟日報》訪問透露，按本港最新情况，目前有條件放寬通關限制，包括港人赴內地毋須持48小時內核酸結果，「我們希望愈早愈好，但不敢承諾日子，訂在過年前抑或過年後」，強調如獲中央政府同意，何時都可開始。他又說，過去10多天逾百萬內地客申請赴港旅遊或商務簽注，預計農曆新年和春運後將陸續來港。

撤核酸檢測「是清晰目標」

立法會議員梁文廣昨在立法會特首答問會稱，不少內地核酸檢測機構於農曆新年放假，不少人撲空，亦有不少市民趕在新春前到內地探親，本港檢測中心大排長龍，關注何時可以快速測試取代核酸檢測甚至全面取消核酸檢測。李家超稱值得考慮，但要與中央、廣東省和深圳市政府商討，需時處理，惟對此感樂觀，也強調取消核酸檢測「是一個清晰目標」。他透露政府每日都與內地商討通關安排，部分措施需三方政府協商，部分措施在特區政府掌控內，包括表明跨境學童可以快測取代核酸檢測。

田北辰：當局爭下月撤預約通關配額

消息稱，下月初羅湖及皇崗口岸有望通關，屆時料蓮塘/香園圍口岸可啟用作客運用途。實政圓桌立法會議員田北辰向本報稱，據他了解當局正與內地商討，爭取下月首周取消預約通關配額，屆時同步開放羅湖口岸，惟因羅湖內地口岸區仍有工程，或未能全面開放。他建議港鐵屆時將部分原定駛往羅湖的班次改以上水為終點站，以控制每日往羅湖的人流，避免未完全開放的羅湖口岸迫爆。

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