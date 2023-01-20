指定診所退場 普通門診發新冠藥

專家認同做法 病人組織促保留數月

醫管局行政總裁高拔陞公布，普通科門診診所提供予偶發性疾病患者的配額，將由目前每日7500增至1萬個，並因應最近每日逾700名高風險新冠患者求診，包括長者、5歲或以下小童、懷孕至少28周孕婦及免疫力弱者，將為他們預留1000個名額，可經手機程式「HA GO」內「新冠關愛預約（普通科門診）」及熱線預約，醫院則會逐步將新冠病牀改收其他病人及恢復預約手術等服務，並繼續為完成隔離的港人提供中醫復康治療。

醫衛局長盧寵茂稱，遙距診症服務是基於持隔離令者難外出求醫而提供支援，需花很多人力處理，每個診症服務需時等同普通科門診處理3至4名病人。

劉宇隆認為從目前新個案走勢推斷，指定診所和遙距診症月底需求將大減，屆時感染者看不到普通科門診的機率不大。他說既然視新冠為常態，便不應再特設門診。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，以往普通科門診難即日預約，如染新冠不能於5天內服口服藥，或增重症風險，憂新安排令患者延遲求醫，促當局保留指定診所和遙距醫療多兩三個月，再觀察需求和疫情發展才停用。

（新冠疫情）