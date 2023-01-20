口罩令冬季維持 新冠續緊急應變

盧寵茂說，取消隔離令不代表新冠病毒已消失，新冠仍對社區和醫療系統帶來風險和壓力，加上全球疫情仍存變數，政府會繼續維持現時緊急應變級別。他稱並非放棄所有抗疫，世衛仍將新冠列作國際關注的公共衛生突發事件，美國亦延長緊急事態至4月，且世衛重申要繼續病毒檢測等工作，口罩、疫苗和治療仍對控疫非常重要。

至於何時可取消口罩令，盧稱理解市民希望不用再戴口罩外出，又謂自己雖在醫院習慣戴口罩，但亦不想在日常生活佩戴，惟冬季未完結，政府冀維持口罩令並適時調整，重申戴口罩對保持公共衛生有一定幫助。

盧寵茂：新冠非流感 一加一或大於二

被問到如何比較新冠和流感，盧稱兩者有相似和不同，他會形容新冠是流感以外另一種呼吸道感染，若說成流感，會減低大眾對新冠的警惕，且兩者或構成疊加效應，「一加一可能大於二」，同時感染可令病情嚴重，社會同時流行兩種病毒亦會對醫療系統構成嚴重影響。

港大公共衛生學院流行病學講座教授高本恩認為，現已無理據支持維持口罩令，亦不認為新冠仍屬公共衛生緊急狀態，如仍是，政府應繼續維持所有防疫措施，而非只撤剩口罩令，質疑邏輯矛盾。

（新冠疫情）