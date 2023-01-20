工會籲僱主快測陽全給病假 「一切從簡」

勞聯主席、立法會議員林振昇擔心撤銷隔離安排初期會有混亂，籲僱主體諒僱員。他說，雖然按法例新冠患者屆時須持有醫生紙才可取病假和病假津貼，但呼籲僱主「彈性處理、一切從簡」，若僱員快測陽性，僱主都應給病假。

對於官員昨稱由醫生按專業判斷是否向患者發醫生紙，林振昇認為如僱員快測陽性即是確診，應很清晰地能取得醫生紙，不論病徵輕或重。他又關注有些工種與長者接觸較多或傳染風險較大，冀相關僱主可讓僱員在家休息，以避免傳染他人。

商會倡按病情工種處理

餐飲業「不上班較好」

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦說「當然希望他們（僱員）返到工就返工」，但建議僱主按實際情况彈性處理，例如視乎染疫僱員身體狀况、工作環境等因素。他說如僱員快測陽性而無病徵，應如常上班，但要視乎工作崗位，例如餐飲業僱員會接觸很多市民，染疫不上班較好，但中小企寫字樓僱員不多，相信染疫者戴口罩上班便可。

劉相信有病徵和病情嚴重的僱員能取得醫生紙，另舉例若僱員快測沒驗出陽性，但有發燒等病徵，僱主宜彈性處理，讓僱員在家休息，避免傳播病毒或影響工作。

（新冠疫情）