1．30撤隔離令 病假憑醫生紙 新冠視上呼吸道疾病 陽性毋須呈報

特首李家超昨早於立法會答問大會宣布，考慮到本港已築起「混合免疫」屏障，新冠對公共衛生風險明顯減低，社會對其認知和處理能力大升，加上與內地通關無增疫情風險，決定本月30日起撤銷感染者強制隔離，逐步建立新常態系統，將新冠當上呼吸道疾病管理。

成風土病 學生院舍員工陽性倡留家

醫衛局其後聯同勞福局舉行記者會解釋新安排，衛生防護中心30日起不再發隔離令，並撤銷當日仍有效的隔離令，屆時所有呈報平台停用，檢測陽性者毋須再申報，防護中心將改向所有市民發健康措施建議，亦停發抗疫物資包，社區隔離設施和暫託中心將於下月底關閉。

1月30日起，新冠感染者如無病徵可外出和上班，若現病徵則應避免外出，申請病假須求醫索取醫生紙，做法與一般呼吸系統疾病無分別。至於師生每日快測、院舍員工定期核酸檢測和每日快測的規定將維持，若學生快測陽性，建議不要上學，當局亦強烈建議院舍不應要求檢測陽性的員工執勤，並繼續支薪，若院舍因而需額外請人，可申請「人手支援特別津貼」。

孫玉菡：僱主要求員工休假須支薪

至於檢測陽性僱員的病假安排，孫玉菡稱新冠感染者病假安排將與其他疾病無異，如無不適可繼續上班，否則應尋求醫生專業判斷是否發病假紙。他引述去年中修訂的《僱傭條例》稱，如僱員屬連續合約及超過4天不能上班，將可獲有薪病假，若僱主要求員工缺勤亦須支薪。

盧寵茂認混合免疫牢 政策有別理論

盧寵茂半年前曾反駁港大專家袁國勇等提出的「混合免疫」純屬理論，亦曾因新冠病死率計算方法與專家隔空辯論。盧昨交代撤令理據時稱，本港第二和第三針接種率分別達93%及84%，計及曾感染者的第三針有效接種率達95%，承認混合免疫屏障牢固，而感染者多屬輕症，去年初病死率達0.77%，年底另一高峰期已跌至0.19%，且醫療系統和市民應對能力提升，去年初醫管局一度減少六成服務，年底只需調整約一成。

被問到現在是否認同專家一早提出的「混合免疫」，盧稱一直有溝通，政府方向與專家一致，只是理論與政策在執行上有區別，有見醫療系統有能力應付去年底疫情高峰，反映疫苗和自然感染屏障足令大部分患者屬輕症，政府才能推出最新政策，強調理論與政策無衝突。

防護中心網頁公布數據 停每日發稿

本港昨新增4015宗新冠陽性個案，其中3893宗屬本地感染。衛生防護中心每日透過新聞稿公布個案數字的做法，亦將於月底告一段落。徐樂堅說，本月30日將通知全港醫生只需呈報嚴重和死亡個案，防護中心會經專題網頁公布核酸檢測陽性和死亡個案，並定期發布監測數據，包括重症和死亡個案、污水監測和變異病毒株情况，以及將新冠疫情納入定點監測網絡，做法如同處理呼吸道風土病。

明報記者

（新冠疫情）

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