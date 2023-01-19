二按物業兼借貸 女會計師墮網戀騙局失2700萬

該名54歲女會計師去年5月在instagram認識了騙徒，其後以通訊軟件LINE聊天，發展成網絡「戀人」。騙徒以甜言蜜語取得事主信任後，引誘她在欺詐網站https://trader.cangvfx.com建立「外幣投資戶口」。事主在去年7至10月期間，按指示分47次將1000萬港元轉到騙徒戶口，騙徒訛稱為她的投資帳戶增值。該1000萬元包括事主積蓄及二按自住物業所得款項。

「投資外幣」按指示分近百次轉帳

事主其後要求提取外幣投資戶口內的金錢，被要求匯款作為行政費。她於去年10月至本月期間，向朋友及財務公司借貸，按指示分50次轉帳1700萬港元到騙徒戶口，後來始知被騙，於本月報警。

女護士「投資加密幣」被騙逾230萬

另外，一名33歲女護士於去年12月3日透過交友程式Coffee Meets Bagel認識騙徒，二人成為網友。騙徒取得事主信任後，訛稱以豐厚回報引誘事主投資加密貨幣，事主翌日起至12月7日在真正的加密貨幣交易平台Binance購買總值306,911美元的泰達幣（折合約2,396,899港元）。

騙徒其後指示事主在一個虛假的投資平台http://41sxnm.com/WWMi.app開立戶口，隨後有另一名騙徒聯繫事主，自稱是該平台的客戶服務員，於去年12月8至31日，指示事主分13次將以上款項轉帳至3個指定加密貨幣錢包。當事主希望提取金錢，該「客戶服務員」以不同藉口延遲付款，事主感覺被騙，於是報案，共損失230多萬元。