鄭志剛郭基煇何超瓊 多名商二代首上榜

李澤鉅李家傑等巨頭連任

范徐麗泰盧文端兒子入圍

盤點新一屆政協名單，各大地產商繼續佔一席位，現屆未有代表的，新一屆有人補上。其中新地主席郭炳聯卸任政協，侄兒郭基煇今屆首度上榜；新世界發展今屆有鄭志剛擔任政協，其表兄、新創建集團非執董杜家駒亦入圍。信德何超瓊，九倉高級顧問吳光正的兒子、會德豐主席吳宗權，英皇主席楊受成的兒子、集團副主席楊政龍等商界二代均首次擔任政協。

多名商界巨頭今屆亦順利連任，包括長和系主席李澤鉅、恒地主席李家傑、信和集團主席黃志祥、東亞銀行聯席行政總裁李民斌、「亞洲糖王」郭鶴年的長子郭孔丞等。

至於政界第二代，其中范徐麗泰兒子范駿華上月落選港區人大代表選舉，今屆入圍政協。范位列人代遞補名單第二，他向傳媒表示一旦需要遞補將有機制處理，但認為未必出現有關情况。立法會前議員梁劉柔芬的女兒梁穎宇，以及盧文端兒子、廠商會常務副會長盧金榮亦將擔任政協。