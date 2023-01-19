特邀港政協換班 多法界精英 國安署孫青野中聯辦尹宗華同獲委 董建華退任

董辦：一如既往關心香港國家

董建華辦公室透過公關表示，董先生不會在新一屆全國政協委員中擔任職務，但他會一如既往關心香港、關心國家。今屆再有前港府官員加入政協行列，包括前民政事務局長劉江華及警務處前副處長劉業成，保安局前局長黎棟國和警務處前處長鄧竟成則退任。

法律界方面，城大法律學院中國法與比較法講座教授王貴國、資深大律師馮華健、律師會前會長周永健退位，換上港大法律學院憲法講座教授陳弘毅、資深大律師兼大律師公會前主席譚允芝，以名另一名律師會前會長彭韻僖，而大律師公會過往極少有代表任政協。連同由人大「轉跑道」的「建制派班長」廖長江、新任政協何君堯、續任的蘇紹聰和行會成員陳清霞，單是「特邀香港人士」界別，已至少有7名在行內具分量的法律界人物。

劉兆佳：顯中央法界合作或加強

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，名單出現相當程度的「換班」，引入大批專業人士後，相信港區委員的發揮空間應會更大，以推動經濟發展，盡快融入國家發展大局等。他稱，全國政協一向有法律界的人，加入更多法律界人物，可能反映在新形勢下，中央與法律界的關係和合作有所加強，亦有更多法律界的人希望到內地發展和願意加入內地的政治機構。

港多間大學有代表

翻查上屆名單，出任政協的本港大學校長包括教大校長張仁良及時任理大校長唐偉章，今屆兩人都退任，加入浸大校長衞炳江、理大校長滕錦光，其他大學都有代表，包括嶺大協理副校長劉智鵬、科大（廣州）副校長吳宏偉、今年9月將接任教大校長的該校現任學術及首席副校長李子建，以及港大醫學院院長劉澤星等。教育評議會主席何漢權亦首度晉身政協。吳宏偉表示，擔任政協後希望可參與教育及創科方面的工作。

管浩鳴稱獲委任感意外

以往的政協名單都有立法會議員身影，今屆亦不例外。新任政協包括交銀國際控股董事長譚岳衡、香港聖公會教省前秘書長管浩鳴，分別擔任經濟界、社會福利及社會保障界政協，另有自由黨主席邵家輝和副主席李鎮強。管浩鳴稱對獲委任政協感到意外，日後希望可與內地在安老事務等社福範疇上有更多交流。

3名民建聯議員李慧琼、陳仲尼和黃英豪由政協轉任人代後，今屆未見該黨其他議員替代，但名單中亦不乏該黨成員，如續任的新社聯會長梁志祥。經民聯上屆多名身兼立法會議員的年長政協退任，只餘下身兼鄉議局主席的劉業強；經民聯監事會主席林建岳亦獲續任。

部分連任政協的香港代表則「轉組」，工聯會理事長黃國由「特邀香港人士」轉到「中華全國總工會」組別，代替工聯會榮譽會長林淑儀；黃的位置則由工聯會秘書長馬光如代替。黃國表示，日後會較多與內地工會溝通，將香港搞工運的經驗帶入內地。

另外，繼已退任的汪明荃和成龍後，今屆由影星甄子丹代表，成為文化藝術界的政協。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676