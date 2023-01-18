2月赴日百航班取消 旅議會料影響萬人

消息：航企等放寬 倘沒進展或再削

政府：續要求日方撤限制

消息人士稱，航空公司一直希望爭取日本當局放寬限制，但至本月中沒進展，故日前再公布削減2月航班，若未來兩周再沒進展，2月餘下日子航班或亦要削減。運輸及物流局回覆本報稱，日本當局仍限制由香港出發的客運航班增幅，特區政府會繼續要求對方盡早撤銷所有限制。

國泰向受影響顧客致歉，稱顧客將收到電郵重新預訂或退款；香港快運稱受影響旅客將收到電郵和短訊通知，可選擇更改出發日期或退款。

至於下月16日後日本航班安排，兩公司均稱會繼續密切留意及與日本當局溝通，盡力維持航班服務運作。

今次為日本當局上月底起限制香港出發客運航班數量後，國泰及香港快運第二度公布取消航班。日本本月8日容許本港航空公司恢復增加「若干」航班後，兩公司一度公布恢復本月部分班次，但前日再公布，因航班數量仍受限，2月亦有班次取消。

國泰上月29日發聲明稱，1月每周只能營運65班往日本航班，較原定數量減兩成；香港快運同日稱1月每周只能提供60班日本機，該月須取消41班。本報昨向兩公司查詢最新航班數量限制，香港快運表示下月1至16日將每周營運74班往日本航班，國泰則稱下月每周營運約72對往返日本航班。

旅議會：出發前兩周公布不理想

東瀛遊轟「擠牙膏」損外遊意欲

旅議會主席徐王美倫稱，過百航班機取消，估計至少過萬旅客受影響，包括50個旅行團共2000人。她相信兩家航空公司一直在等日本放寬限制，故未公布2月安排，但在旅客出發前兩周才公布並不理想，盼政府可助業界釐清是否日後每兩周更新一次航班安排，讓旅客及旅行社有預算。

東瀛遊執行董事禤國全稱，其旅行社有近10個旅行團約200人受影響，計及早前日本多次改限制，至今已有過千旅客須改行程或退款。他盼各方勿再以「擠牙膏式」公布航班改動，影響旅客出遊意欲。

縱橫遊執行董事袁振寧稱，兩家航空公司2月正常運作的班次現仍有機位，預料大部分團客可改期出發，料自由行旅客損失較大，因酒店及活動套票等未必可退款。他說因政府一直稱會爭取撤限，故理解航空公司難斷定何時才適合公布取消航班。