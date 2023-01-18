料難獲批棄集會 國泰工會明起按章工作 公司保證航班如常

消息：復常期多短途難掙津貼 考慮特別安排

消息人士向本報稱，公司邁向復常期間長途機數量較少，按2月編更，機組人員飛長途及短途航班鐘數約各佔一半，短途比例較大，令同事難掙取外站津貼，每月或少收2000至3000元，對此管理層會考慮過渡至正常期間會否有特別安排，而在2020年更改機組人員合約條款後，公司對機組人員每月飛行時數目標由65小時加至90小時，他們的確需要工作較長時間，但目的是要令國泰具競爭力。消息人士又稱，現時國泰只恢復疫前三成多運力，公司有信心即使部分同事響應工會號召，仍有足夠後備員工在農曆新年期間工作。

工會：資方拒公司範圍集會 盼體諒按章工作

工會外務副主席蕭詠恩向本報稱，昨就集會申請與警方會面，原計劃今日在國泰城外空地及停車場集會，但公司不同意，工會首要任務為保護會員，故別無選擇，只能向警方撤回集會申請。

工會其後於昨午發公開信稱，多次向公司反映人手不足、編更減少長途機及外站休息時間等問題，大部分訴求未被正視，故明天起會按章工作，盼市民體諒，強調仍會遵守各項安全措施。工會在信中透露，單是元旦當日有至少30多航班在人手不足下起飛，尤以來往日本航班最嚴重，經濟客艙原有7名空服員，缺人下減至4名，需照顧288名乘客，即服務員對顧客比例達1比72，情况極嚴峻，而自去年1月國泰在每班機縮減一名人手，令乘客等候用餐及執拾時間更長，前線無奈承受各種投訴。

CEO：航企疫下艱難 籲團結重建業務

林紹波昨晚向機組人員發放一段長約5分鐘短片，形容國泰員工在其心中是「首要的」（foremost in my mind） ，他有使命確保員工未來可分享公司成果，以及對在國泰工作感自豪、感覺職業有價值及充實，為達至這一點，公司有三大義務，包括協助重建香港國際航空樞紐地位、確保服務質素以令乘客優先選坐國泰，並須維持業務競爭力和財政可持續性。他又說，不少航空公司於疫情期間面對重組及申請破產，過去公司部分實務不具競爭力需改變，盼員工來年可團結一致重建公司業務。