國安警搜市集拘6人 涉售煽動書 指「反政府組織」宣揚港獨 檢反修例「圖文簡錄」

另指賣美化暴力反政府物品 檢羊村T恤

警方昨午在九龍及新界拘捕3男3女，年齡18至62歲。警方表示，涉案組織製作及刊印一本有關2019年6月至2020年2月在香港發生的「一連串暴動事件的煽動書籍」，並於去年12月至今年1月，在旺角一個市集推銷及售賣該書。警方形容該書內容宣揚港獨主義、煽動他人推翻中央政府及香港特區政府、煽惑他人使用暴力及慫使他人不守法或不服從合法命令，而店舖亦於市集內售賣多種印有美化暴力及反政府圖案的物品。警方根據法庭手令搜查有關組織的店舖、印刷店及被捕人寓所，檢獲43本涉案煽動書籍及其他煽動物品。海關表示版權及商標調查科昨聯同警方到旺角調查，未拘捕任何人。

「影衰mi」售圖文簡錄 封面見「光時」旗

據了解，涉事店舖「影衰mi雜貨店」在銀城商場地下「隱世市集」租用一個檔口，其facebook專頁顯示，本月起出售一本400頁「圖文簡錄」，記錄2019年6月至2020年2月每日的示威活動，定價260元，封面為中大衝突照片，當中可見「光時」旗幟。

昨晚近6時，近20名警方國安處及海關人員進入銀城廣場地下「隱世市集」，查看商品及要求檔主出示身分證登記，門口由軍裝警員把守。警方在場帶走3名女子，檢走約18箱證物，包括檔口出售印有「安心出行」紅碼及「羊村繪本」圖畫的T恤等。附近檔主譚先生說，警方進入市集時已有明確目標，取走目標檔口的所有商品。他說警方無解釋搜查原因，僅稱有圍封行動，不可離開，亦無表明往後可否繼續營業，自己受事件影響「做唔到生意」。

涉市集一檔 附近檔主：警進入時目標明確

「隱世市集」由夠薑媒體及良之聯盟主辦，最新一輪市集由去年12月2日至今年1月30日在銀城廣場舉行，攤檔售賣口罩、揮春、利市封等。「影衰mi」曾涉售賣冒牌貨，海關去年7月以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕52歲攤檔負責人「龍哥」和20歲女售貨員，檢獲約40件懷疑冒牌貨，包括衣服、銀包和貼紙。據悉「龍哥」昨日亦被捕。

被捕者包括網媒創辦人「姜牧師」

至於人稱「姜牧師」的Free HK Media網媒創辦人姜嘉偉，去年1月就另案到屯門警署報到時與警員口角並以頭襲警，早前承認襲警罪，判囚兩個月，減去還押時間後已完成刑期獲釋。他前年7月1日在銅鑼灣直播期間涉阻差辦公被捕，因兩名警員證供有分歧，罪名不成立。他前年6月5日凌晨在銅鑼灣聚集，遭票控違反限聚令，案件排期3月21開審。

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