法院冀年內推直播 「大案考慮唔切」

張官說，有關工作小組由資深法官做主席，認為直播終院聆訊較可行，而有陪審團或涉及易受傷害證人的刑事審訊未必適合不設限的直播，亦須考慮直播內容可能被不當使用、法官或法律代表被「起底」等。翻查資料，歐盟法院去年4月26日起網上直播部分聆訊及裁決。

張官說，司法機構去年已分階段推出電子訴訟系統，為提高使用率，考慮在新系統有關部分推出後3至5年，規定所有有法律代表的訴訟人，除非特定情况豁免，否則必須以電子形式訴訟。根據昨公布的2022年《司法機構年報》，當中電子訴訟系統包括在聆訊中使用電子文件冊、遙距聆訊、電子預約系統，以及數碼證據與證物處理系統。年報又提及，若公共衛生情况許可，計劃今年內盡早恢復與內地法院定期交流。

8720宗投訴法官及司法人員全不獲證明屬實

去年有8720宗針對法官及司法人員的投訴，為自2019年反修例事件以來最多（見表），8595宗涉及4宗法庭案件，已由投訴法官行為諮詢委員會審視。所有投訴沒有獲證明屬實或部分屬實。