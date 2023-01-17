杜淦堃：檢控官應助找真相 非求定罪 楊美琪：公平陳證據 幫到辯方亦然

杜：辯護律師秉傳統無懼受聘

杜淦堃認為，國際社會將密切關注香港檢控方如何處理案件，他引述《檢控守則》指出，檢控官的責任是遵守和推動法治，確保公平審訊。他說，辯護律師在法律程序不可或缺，過往幾年不少大律師處理敏感和複雜的刑事案，讚揚並認為應予以充分肯定，因為他們能秉承優良傳統、無畏無懼地受委聘。他又稱，外界忽視香港健全和完善的法律援助制度在刑事案擔當的重要角色。

終審法院首席法官張舉能致辭時提及，刑事案是否訴諸法庭，取決於檢控當局和執法機關，法庭沒有選擇，且須嚴格依法處理已起訴的案件。律政司長林定國在致辭中重申，他作為公眾利益及司法公正的守護者，承諾政府會竭盡所能維護司法機構，例如早前對向法官及其家人起底者提出藐視法庭的訴訟。

張舉能：刑案上庭否非法院決定

楊美琪說，檢控官於警方調查案件後展開檢控工作，最終由法官或陪審團作出事實裁斷，「我哋好fair（公平），就算幫到辯方又好，都要將證據擺晒出嚟，呢個係我哋嘅責任」。她稱非要計較案件贏輸，若然能夠找到真相，對各方都好。她說沒有受到政治壓力，只負責審視證據，最重要是公平公正呈上證據檢控。