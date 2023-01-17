司法界4巨頭同引習講話 杜淦堃：為港法制注強心針

律政司長林定國致辭表示，習近平去年的七一講話兩次提及普通法，表示普通法在內的香港原有法律得到保持，中央亦支持香港保持普通法制度。林定國又說，中央將重要的使命交予香港，而香港只有在保持普通法制度和維繫法治的前提下，才可達成使命，包括在國家「十四五」規劃下，香港定位為亞太區國際法律及爭議解決服務中心。

杜淦堃則稱，習近平清晰表明必須長期堅持一國兩制方針，亦強調行政和立法機關應該互相制衡又互相配合，重申司法機關應該繼續獨立行使審判權。律師會會長陳澤銘引述習指出，必須維持香港的獨特地位和普通法制度。

終院海外法官岑耀信列席典禮

多名海外法官早前與本港法院劃清關係，特首日前任命澳洲前高等法院法官祈顯義（Patrick Keane）擔任終院海外非常任法官；杜淦堃形容這是「對我們最高法庭投下信心的一票」。另一終院非常任法官、英國最高法院前法官岑耀信（Jonathan Sumption）昨日列席典禮，意味以行動支持香港法院；被問到對於人大釋法的意見和留任意願，他沒有回應。