張：判決或生政治影響 不代表政治決定 不論是否國安法法官 都予充分肯定

指倘公眾誤解司法職能

錯批法官無助護法治

張舉能首先談到，公眾充分理解司法機構職能，才能提出有意義的評論，若公眾誤解司法職能，可能對法庭抱有「不切實際期望」，往往會出現錯誤或不恰當的批評，甚至對法官人身攻擊，則「亦無助於維護法治」。

他讚揚法官在處理備受公眾或國際矚目的案件時，「均發揮高度專業精神」，重申任何人若有充分理據，均可批評法庭引錯法律，但純粹基於不喜歡或不同意法官所引用的法律而作批評，「則實屬錯誤」，形容法官不理會這些批評，是「理所應當」。

涉政策案件只判斷政策合憲否

演辭續指出，司法機構的首要角色在於維護法治，以及嚴格依照法律執行司法工作，有時公眾對司法判決的意見，反映對司法程序了解不足。他舉例，當案件牽涉對立的權利或利益，法庭裁決時必須全面權衡各方權利，判決結果不一定令人滿意，甚或令任何人滿意，但不代表法庭未盡職能、公平公正地執行司法工作。

至於在審理與公共政策相關的案件時，法庭不會聚焦政策是否可取，只會判斷是否合憲，即使判決有時產生政治影響，亦不代表法庭作出政治決定，更非介入制定或廢除政策。

演辭又重申，法庭緊守「法律面前人人平等」及「無罪推定」原則，對任何案件都必須一視同仁，法官執行工作時亦須摒除個人觀點，角色非重新制定法律，亦不能只應用法律中他們認同的部分，在大部分案件中，法庭的工作均是詮釋及應用法律，或引用適合的案例，不可藉此修補法律中被視為不足之處。