張舉能：國安範疇 政府國家考慮的事 大律師公會促特首國安委克制行使國安法權力

學者：法院處理國安案權力未清 約束有限

港大法律學院教授楊艾文說，在國安刑事案件而言，法庭仍對被告是否定罪有最終決定權，但在非常少數案件中的證據或程序問題上，行政機關可能有最終決定權，對法院有約束力。他說，上述問題具體是什麼，目前難以判斷，「不幸地，人大常委會並無釐清這點」。他說，普通法下何時限制法院處理國安案件的權力未必清楚，但至少對法院的約束仍是有限的。

張：立法機構「唔鍾意判例」而修例常見

釋法後，港府擬修改《法律執業者條例》，限制海外律師參與國安案件，張舉能昨日未直接評論，但說終審判決後，本地或海外立法機構「唔鍾意判例」而修改法例也常見。他指出，絕對肯定海外律師有助本港普通法發展，但底線是「無人話無海外律師，就得不到公平審訊」。

人大釋法決定中提及，特首可根據國安法47條，就裁斷國安案件中相關行為向法院發出具約束力的證明書，國安委的決定有法律執行力，行政、立法、司法機關須尊重及執行。

杜淦堃：須向外界證被告受公正對待

杜淦堃昨日在致辭中主動提及釋法，引用英國已故權威法官兵咸的觀點曾稱，行政及司法機關處理國家安全之間的張力是適當，因政府用盡合法權力保障公眾，法治精神則要求法官確保政府不能越權。杜指出，被告獲法律代表、公平審訊的權利，及公正審訊的觀感，是香港法治及司法公正的根本元素，呼籲特首及國安委時刻銘記。他又不點名指出，外界關注今年多宗國安法及公共安全等審訊，必須向外界證明被告面對最嚴重指控下，將受公平及公正的對待。

張：憲制訂明法院權力 須尊重其他機構權力

張舉能致辭時則無點名回應釋法，但稱法院必須尊重及維護憲制秩序，不能僭越《憲法》或《基本法》下賦予其他機構的權力。他其後在記者會上，糾正記者提問釋法對司法獨立的影響，強調法庭獨立行使司法權及審理案件，外界關注的是司法權有否減少。張官指出，憲制下已訂明「法院有幾多權，審理幾多嘢」，在權限範圍內法院會「盡當全力行使」，但不屬權力範圍或屬其他機構權力，則一定要尊重。

張又稱，今次牽涉爭議很窄，僅涵蓋海外律師出庭問題，但不評論釋法後，國安委是否就黎智英案判斷或發證明書，若日後案件適用47條內容需要申請證明書，訴訟雙方會提出，法庭若判斷後會採取相應程序。

引英案例 指釋法符普通法原則

林定國：國安事宜應行政機關作最終決定

律政司長林定國則引述英國100年前的案例中，曾說行政機關應「作為決定何為國家安全的唯一裁判者」，認為今次人大釋法符合普通法原則，在涉國家安全事宜應由行政機關、而非司法機構作最終決定（final say）。他又反駁釋法擴大特首及國安委權力之說，強調國安法在14條未賦予國安委審判權力。

基本法委員會副主任譚惠珠在典禮後表示，張舉能和林定國就釋法的評論說得很好，反映釋法符合普通法原則，是明智的政治決定。

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