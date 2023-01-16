北上收樓夫婦：等了3年多 深穗鐵路迷「興奮」遊車河

高鐵香港段停運近3年終重開，多名內地鐵路迷特意在中途站登上往返香港與內地的首班列車，見證歷史時刻。西九龍站復運首階段新設來往廣州東站路線，途經東莞及東莞南兩個新中途站。廣州東站往香港首班列車昨晨7時58分開出，來自廣州的鐵路迷李同學（圖）專程畫了一幅「和諧號」列車圖畫，慶賀新路線首發，並在畫紙寫上首發列車的編號「G6551」。他慨嘆，因未能及時辦理赴港簽注，因此只能乘車到深圳，打算在車站捕捉從香港北上高鐵的身影。

深圳鐵路迷舉標語 稱受「屯馬線羅同學」啟發

至於香港昨首班往廣州南站列車，早上8時25分在西九龍站開出。讀大學一年級、來自深圳的鐵路迷陳同學與兩名友人一同出發，在福田站上車，表示已成為鐵路迷兩三年，「我們都是（因）喜歡火車認識的！」3人在步出廣州南站月台後隨即展示「廣深港高鐵復開真的很興奮」的繁體字標語並合照。陳形容「心情興奮」，稱其自製標語是受香港鐵路迷羅同學在屯馬線開通時受訪內容啟發。