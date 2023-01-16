廣州東線車程百分鐘 田北辰：違高鐵定義

倡首尾兩班不停站 車程減至一小時

昨早8時01分，首趟西九龍站直達廣州東站的高鐵列車準時開出，途徑福田、深圳北、東莞南、東莞，乘坐該班車的田北辰認為，車程需時逾一個半小時是不符合高鐵定義。他舉例稱，當年城際直通車車程也是兩個鐘，最多人的時段是早上8時往廣州及晚上7時半回香港。他認為現時往廣州東站的列車「站站停」，可考慮首尾兩班車為不停站列車，令車程縮減至約一小時，「高鐵一個鐘，比較城際直通車兩個鐘，就好有意思啦」。

港生指東站位置方便 乘客：站內無𨋢好慘

東站位處市中心，北上客王先生說，如由廣州南站再轉到廣州市中心要四五十分鐘車程。「廣州東就在市中心……方便些。」乘客莊先生亦稱，港人多數住在珠江新城，故廣州東站較方便。東站亦便利在廣州生活讀書的香港人，中山大學港生黎同學說：「從學校到東站只需三四個地鐵站，去南站要一個鐘左右，且家人來廣州看我也不用轉幾次車。」

但廣州東站的設備亦成港人顧慮。「東站？我就唔會喇，嗰度無𨋢㗎！」常穗港兩邊走的港人吳女士說，一直覺得廣州東站設備很不夠人性化，「我舅父換了兩個『菠蘿蓋』（髕骨），返廣州搵極都搵唔到（升降機），好慘」。早兩個月她在深圳隔離完後，坐和諧號到廣州東站，行李多，「背囊塞到滿，搬到我死囉」。她稱一直習慣坐直通巴來往兩地，下車地點在上下九（步行街）、中國大酒店等市中心地點，「不用怎麼走路，又多車搭，好方便」。

通車首階段每日有6對列車從香港往廣州東，田北辰說，1月18至21日（年廿七至年三十）從西九至福田站的車票仍有很多，但往深圳北、廣州東及廣州南站的票已售罄，他會要求港府在這四天每日增加到深圳北、廣州東及廣州南站車票。