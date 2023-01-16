昨見公告 高鐵新閘機擷取人臉 指核實後「即永久刪除」 未知系統涉第三方承辦商否

明報記者 司徒聰穎、沈燕媚、陳子凌、鄭律銘

西九龍站昨晨6時重開後，乘客陸續入閘，沒人流積壓。乘客車票連結回鄉證，入閘時要在閘機拍回鄉證，除下口罩，望向攝影鏡頭擷取人臉影像。港鐵在閘機後的柱牆有告示，稱乘客如不欲「人臉模板」或「實時人臉圖像」被擷取，「請使用職員輔助櫃位完成相關身份核實程序」。本報記者昨晚向港鐵查詢，系統是否涉及第三方承辦商、如何確保乘客在使用閘機前已知悉且同意公告內容等，正待回覆。

私隱專員公署回覆稱不評論個別個案，僅表示任何機構作為資料使用者時必須遵從《個人資料條例》，包括必須採取「所有切實可行步驟」，在收集資料時或之前告知，資料當事人是「有責任提供該資料或是可自願提供該資料」。

另外，港鐵公司過境鐵路總管張志強說，截至昨晨10時，首天南下列車已售出約4000張車票，北上列車售出3000多張車票，港鐵會積極與港府及內地聯繫，逐步有序增加班次。

赴廣州站車票搶手 由港上車者佔少數

高鐵重開，由西九到廣州兩車站的門票搶手。本報記者兵分兩路，實測首班由本港開往廣州南及廣州東站的列車。往廣州南的港鐵動感號昨晨8時25分開出，據港鐵前晚10時公布的餘票資料，往廣州南只有兩張餘票、在12306網頁則早於上周四晚已售罄。不過據記者觀察，由本港出發上車乘客僅佔少數，反映大部分車票分配沿線內各站出售。往廣州南列車、記者所屬的第二節車廂有93個座位，在西九出發時有11名乘客，佔車廂座位約一成；到虎門增至86人，佔車廂座位逾九成。

零星內地抵港客因核酸報告問題須折返

運輸及物流局長林世雄在西九龍站回應傳媒提問時稱，留意到往來廣州的票務較緊張，會視乎營運情况，與內地及票務公司緊密接觸，討論有否空間增加車票數量。

據首階段通關安排，任何出入境兩地者均要持48小時內核酸檢測，張志強稱昨有零星內地抵港客因核酸報告出問題而須折返。實政圓桌議員田北辰乘搭12時01分在廣州東站開出列車，下午約2時抵港，他向本報稱抵港時口岸人員有仔細核對其核酸證明，「有對紙本證明逐行檢查」。

記者3時許由廣州南站抵港，多名內地口岸區人員不斷高聲提醒乘客，要持48小時內核酸陰性證明、並要出示內地電子健康申報二維碼，惟最終所見乘客沒被要求出示核酸證明，僅要求掃描二維碼後即獲放行。至傍晚6時許，本報另一記者由廣州東抵港，口岸職員有檢查檢測報告電子副本。

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