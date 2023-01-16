高鐵復通首日 西九站商舖客稀多店未開

有零食店店員事隔3年重返工作崗位，稱昨日生意僅為新冠疫情前的兩成，「剛剛開，生意當然未得」，客人較多是港人，「香港客買番去內地的東西少，內地客又未下來」，認為要待內地客回程時，生意額才會上升。站內的美食廣場仍未正式開張，另一商店的職員指美食廣場由新公司負責，商店目前會先賣一些零食及飲品，但生意不理想。

零食店：生意僅及疫前兩成

抵港大堂不時出現擁抱場面，從廣州南回港的港人黃女士表示，自己在內地從事人力資源，昨日回港過年。她稱南下「好多票」，自己喜歡乘高鐵，因為過關易及時間短。內地生蘇女士指車廂「人很少，都是空的」。

南下多票 有人購票回鄉撲空

到場購票不果的林女士表示，由於回鄉行李多，亦會帶同11歲女兒，故高鐵較方便，惟未料到車票搶手，上網買票亦失敗，但之前已預約福田口岸過關名額「打定底先」。

廣州茶飲店擬擴張迎高鐵客

身在內地的內地茶飲連鎖品牌「茶救星球」創辦人之一、港人謝智康表示，高鐵復通對廣州消費力肯定有正面幫助。他稱港人喜歡飲茶，已準備在廣州南站開分店，亦有意在廣州東站再開一間分店。於廣州從事餐飲顧問的謝子超稱港人「一向識揀好嘢食」，廣州中高檔次餐飲集中在天河區珠江新城一帶，料高鐵復運後高檔餐飲也可受惠。