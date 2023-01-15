政府倡捐款亦須負刑責 副秘：指知有問題照捐者

規管眾籌的諮詢文件建議，「向非法眾籌活動提供資金的捐款人同樣需負上刑事責任」。許澤森接受本報專訪時解釋，除非捐款人參與非法眾籌活動，舉例某個眾籌項目未有按規定申請，有市民明知而「包拗頸」捐款，最終發現相關眾籌用作詐騙或洗黑錢，便會令自己陷入風險。若捐款人提供資金時以為發起人原本是進行某個目的，最終卻用作另一目的，此情况捐款人則屬「苦主」。他說，如有證據顯示某個經申請的項目涉及不當資金調配，被發現「掛羊頭賣狗肉」，當局終止其眾籌後，資金提供者要有意識不應再捐款。

未定哪一捐款水平要實名 稱只針對大額

諮詢文件建議，眾籌辦可規定籌款人就超過某一捐款水平以上的項目推行實名制，以及要求達到一定規模的眾籌提交財務文件予會計人員審計，減低洗黑錢風險。許澤森舉例，部分介乎100至500元不等的籌款節目捐款，將不會以實名制方式處理；惟若有捐款人不願透露姓名及資金來源，突然以公文袋捐贈一百幾十萬元，聲稱只是有心人捐款，收款人本身要提防來歷不明的大量資金。

至於實名制捐款水平的界線，許稱將會因應某個劃一的金額、捐款頻次，或活動類型和規模作限制，局方未有定案。被問及如何規管有人分開數次捐款以繞過「實名制」，他稱需考慮如何防範這種「化整為零」的洗錢操作，設計法例時要有彈性處理。