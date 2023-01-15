工傷天災不豁免 「登記增可信度」

被問到相關眾籌未獲豁免是否不近人情，許稱天災人禍值得同情，惟相關眾籌存透明度問題，如籌款團體未必是當事人，只是有心協助事主籌款，當局憂捐款未能送到當事人，故不能豁免。他說日後發起人只需在眾籌辦網站登記和簽署聲明，證明眾籌屬危急情况後，便可在未審批下繼續募捐，而捐款人可透過網站名單認證。

納入「白名單」團體 按往績非按規模

許澤森說，天災人禍很多時有社工或非牟利機構等第三者協助事主，相信申請程序對相關者並非負擔；眾籌辦事後可向發起人索取資料及跟進捐款去向，一旦發現可疑便會發公告警誡其他捐款人，甚至要求金融機構凍結資金。他說，若事主無機構支援而有傳媒熱心協助籌款，最壞情况是全部傳媒均須逐一登記。

當局又建議為社會上普遍認可、具豐富籌款活動經驗且紀錄優良的籌款人制定簡易程序，許澤森稱非因應團體規模大小，而是基於當局掌握發起人資料，並按照眾籌往績及財務配套制定「白名單」；若市民認為某些眾籌類別值得豁免或需要申請，當局定會考慮。

憂多工序難濟急 工權會盼釐清步驟

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文認為，當局須釐清簡易程序所需步驟，若只是填寫目的和發起人帳戶等可接受，惟若日後仍要補交財務報告等，則是不必要的行政工作，反令死傷者家屬「煩上加煩」，且家屬未必熟習處理文件，最終只會增加協助團體行政負擔。她解釋，工業意外死傷者一般是家庭經濟支柱，而大機構向涉事家庭提供經濟援助，需經一年半載手續，眾籌可解決涉事家庭燃眉之急，過多行政工序或窒礙這類緊急眾籌。她建議當局草擬條例期間主動與工會等聯絡，了解眾籌持份者實際操作層面的困難。