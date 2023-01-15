訂閱制社媒非「眾籌平台」 籲捐須申請 財庫局：審批不考慮政治目的 或與紀律部隊溝通

明報記者 施晉宇 張煒明

最快明年交草案 量刑或參照《反洗錢例》

政府上月起就規管眾籌開展3個月諮詢，負責相關工作的許澤森稱，一般公眾無付款就不能觀看訂閱制社交媒體的文章，若用戶以任何形式公開呼籲大眾透過訂閱平台捐款，相關平台就成眾籌手段，須向當局申請；若用戶只是公開呼籲大眾訂閱平台，則屬商業廣告獲豁免。他稱不會因為發起人使用訂閱制平台籌集資金，令他在平台的所有行為均獲豁免。

籲訂閱平台屬商業廣告 可豁免

被問到現時有洗黑錢罪及國安法等處理相關罪行，為何仍要訂立《眾籌法》，許稱近年眾籌較多用網上平台，未有相應規管，「現有制度落後於科技發展步伐」，立法增透明度和問責，比喻眾籌辦如管理員，發揮把關功能，防範日後出現犯罪行為。

諮詢提平台須有港地址 「獨此屬詢問供探討」

當局擬設立登記制度，要求眾籌平台有至少一名在港擁有實體地址的代表。許澤森稱，諮詢文件大部分屬建議，唯獨這項以問題形式提出，讓大眾探討，「如果任何一種登記制度都未能達到相關效果，可能就無意思」。《港區國安法》第43條列明，可在保安局長批准下要求平台移除可能危害國安的資訊。被問到會否要求當局移除未登記平台的眾籌信息，他稱未知會否去到這個細節，承認操作上有難度；若遇到相關情况，不排除以公告警誡捐款人非法的眾籌，甚至終止本地資金轉出海外，保護未有留意公告的潛在受害人。

考慮資金往來戶口正當 有案底不會「一刀切」

對於干犯欺詐、洗黑錢和危害國安等的籌款申請，眾籌辦或設附加條款，包括要求申請人交代資金籌集進度和用途。許稱「干犯」分為「曾經干犯」或「可能干犯」，視乎眾籌性質及申請人背景評估風險，不會一刀切，「不是曾經干犯什麼事，進行任何眾籌都有很多道閘」，舉例環保或愛護動物相關眾籌，與申請人昔日干犯某種罪案風險無關，條件就可施加或不施加；如釋囚雖曾違法，但協助他重新融入社會並不違法，眾籌目的則無違法風險。他說局方審批時不會考慮眾籌是否屬政治目的，只會考慮資金往來紀錄及戶口正當等，如涉違法會轉交執法部門。

諮詢文件共19頁，未有交代新法例罰則等資料，許澤森稱，當局未有思考具體罰則，眾籌辦的執法權亦未有定案。若眾籌涉及與國安相關罪行，會按現有法例和機制處理。至於眾籌辦隸屬哪個政策局，他說取決於眾籌辦的行政權，究竟只是負責處理文件，還是具罰款或起訴等執行權，強調對眾籌辦定位、人手編制，以至撥款預算均持開放態度，將在諮詢後再決定。對於為何未有召開記者會交代立法，許澤森稱有關諮詢文件屬「概念式」，需要解釋的技術位置不多，而過去大半年已在局長網誌和施政報告預告年內會諮詢。

邵家臻批趕絕 關釋囚支援「窗戶」

關注囚權的立法會前議員邵家臻亦有在Patreon撰文，分享探監的見聞和經歷，未有主動呼籲人「課金」，但所獲款項會用作支援在囚者律師費和購買物資，他稱自己亦不清楚相關撰文是否屬規管之列，擔心當局日後如何詮釋，而有政治案底者或不會獲批眾籌。他說，「傑斯」案後大部分人都不敢眾籌，擔心誤墮法網，即使政治犯家屬或支援者都改以出售商品的盈利支援在囚者。邵家臻認為當局立法規管眾籌屬「趕盡殺絕」，一方面提倡協助釋囚融入社會，卻對這類短期內難以找到工作的釋囚，連唯一可解燃眉之急的「窗戶」都關上。

本報曾向多間本地和外國眾籌平台查詢，包括Kickstarter和Fringebacker等，只有Indiegogo回覆稱現時不予置評。

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