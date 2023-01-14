塌天秤待專家報告 「差幾步」可檢控

政府提出修訂《職安健條例》踏入尾聲，原擬將簡易程序檢控時限由6個月延長至1年，被質疑太長，其後修正為9個月。孫玉菡相信減至9個月不影響檢控工作，料是政府最大的修正案。他說絕大多數罰款個案能於半年內檢控，但若要有監禁式刑罰，或需花更多工夫調查，「多3個月就有足夠時間」。

至於修例後需否增加勞工處檢控或調查人手，孫說沒刻意增加，但會加強培訓同事。被問除修例提升阻嚇力，有何方法防止工傷，他說會繼續加強職安健宣傳，加強培訓和用好科技，「慢工出細貨」。

同集團有意外 懲罰以公司為單位

上月油塘地盤工字鐵塌下擊斃工友，承建商與安達臣道天秤意外地盤的精進建築有限公司屬同一集團。被問若有公司地盤有嚴重意外，會否懲罰整個集團，孫玉菡強調「政府不是不知他們屬同一集團」，但工務工程有「停賽」機制，規矩清晰，以公司為單位，「如果你一路追（究）上去，別人會擔心」，因為很多公司控股狀况複雜。他認為「犯了事就罰那間公司」，「你追那間有法人地位，只可以追那間」，須尊重法治機制；若事件很離譜，勞工處可用手段處理。

被問及勞工處巡查全港天秤後仍有天秤發生意外，他說安達臣道的天秤涉結構問題，極其嚴重，其他意外涉操作問題，是兩回事。

鏡騷墜屏 半年檢控限期前行動

當局已確認MIRROR演唱會舞蹈員以僱員身分參與演出，勞工處考慮檢控聘用舞蹈員的舞蹈公司和承辦商，孫稱將在半年檢控限期前採取行動。