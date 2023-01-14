冀精準扶貧 貧窮線只計收入有不足「非唯一手段」

有劏房戶收入不低 「痛點是劏房」

2013年扶貧會制定首條官方貧窮線，將政策介入前住戶月入中位數一半以下的人口界定為貧窮人口。有樓但沒收入的退休長者往往被界定為貧窮，孫玉菡認為要考慮本港老齡化，65歲以上長者已佔人口兩成，不少已退休，並無收入，「是否只是看收入？是否要一本通書睇到老？」另提到有劏房戶收入不低，「痛點就是劏房，不是收入」。他強調精準扶貧是目標，手段很多，貧窮線只是其中之一，政府會與扶貧會討論，「如何能更符合香港的現實需要呢？」

指內地滅貧很成功應學習

孫玉菡稱若要精準扶貧，需要方法量度哪些人屬貧窮，「貧窮線是其中一個手段，但不是唯一手段」。他說世界各地有不同手段量度和表述貧窮，政府未有最後想法，但認為目前貧窮線「有好多不足之處，就算用，都要思考如何用好」，希望扶貧會檢視。他又提到過去10多年祖國扶貧很成功，本港應學習更多，了解祖國如何滅貧。

至於為何新一屆扶貧會無議員，孫玉菡說希望精準扶貧，新委員集中來自商界、社福界、教育界，具扶貧經驗和願景。他又提到扶貧需要政商民合作，「如何令佢（窮人）有工返，如何用好商界的力」。他強調政府尊重議員，但認為與立法會已有溝通渠道，例如改革扶貧政策和策略小組委員會，可繼續用另一方法與議員合作。至於會否維持每年公布貧窮報告，就有待扶貧會討論。