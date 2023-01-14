訪東南亞 稱人才「極大興趣」來港 高才通兩周4700申請 處理七成多批出

「人才辦」納非公僕助推廣營銷

孫玉菡說將盡快於今年上半年成立人才服務窗口辦公室（人才辦），希望更有系統、集中精力推廣和招攬人才，稍後向立法會財委會申請撥款。他形容人才辦「不會好大」，但沒透露人手規模，除了公務員協助內部管理和與業界溝通等，將會有相當部分的非公務員協助市場推廣和營銷。他說來港專才「人生路不熟」，人才辦會提供支援，例如子女教育資訊，也會主動接觸專才，不僅跟進有否找到工作，亦了解其發展和變化。

以往輸入人才計劃以就業主導，孫認為高才通吸引之處在於人才主導，更具彈性，來港後可找工作，也可因應專業背景創業。他表明不考慮為高才通專才提供房屋津貼。

孫玉菡剛外訪新加坡了解當地招攬人才經驗，他說曾會晤新加坡人力部長陳詩龍，彼此看法一致，認為港星是「合作多於競爭」，即使有競爭亦是良性為主，各自優勢不同，本港背靠祖國，若人才的生意着眼大灣區和內地市場，毫無疑問會選擇香港。孫又說若做得好，雙方都會得益。

中層及IT尤缺人 強調本地人才是根

本港過去兩年流失14萬勞動人口，孫形容各界「求才若渴」，留意到中層特別需要人，資訊科技專業人才亦短缺。至於如何挽留本地人才，他說「本地人才一定是我們的根」，多年來教育、再培訓等資源投入很大，要讓他們有機會一展所長，而特首正盡力處理住屋訴求。

孫玉菡承認勞動人口減少，但認為「最艱難時間已過，現在向全世界開放，與內地通關，香港經濟前景是好好的，這是一個好好的機會給本地人發展事業，僱主請人意欲很大」。他說此刻人才短缺，各界設法留人才，「本地人已着數了，鼓勵大家『試一試香港』」。