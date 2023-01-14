設委會研院舍人力保健員升階 孫玉菡：院舍輸7000外勞計劃無時限 料長遠安排

明報記者 陳柔雅 張煒明

勞顧會過往在補充勞工計劃為輸入院舍護理員申請把關，特別計劃則不再諮詢勞顧會，改由勞福局、社署和勞工處組成，並由社署署長任主席的跨部門小組處理申請，遭勞工界批評架空勞顧會。

尊重勞顧會 已確認缺人「無必要」諮詢

孫玉菡強調充分尊重勞顧會角色，自己昔日擔任勞工處長時亦曾任勞顧會主席，但院舍人手不足問題存在已久，已確認不夠人，本地曾用很多方法如青年護理啟航計劃吸納新血，雖有人參與但人數不夠。他說勞顧會原在補充勞工計劃檢視僱主是否不夠人和請不到人，但如今「已經過這麼嚴謹程序證明和確認是無（人），已經無必要行嗰步，不如整一個快少少的系統去做，但用限額來框死」，冀審批時間由原先5個月減至兩個月。

7000外勞配額料不夠 3年內檢視

特別計劃容許輸入外勞由私營院舍擴至津助和合約院舍，任何時候配額上限7000人，計及現有4000名輸入護理員，冀額外輸入3000人，另仍需本地招聘1500人。至於特別計劃有否時限、是否填滿空缺便暫停，孫形容7000個配額是「滾動」，特別計劃無時限，預期是「比較長遠些的安排」，有關配額只是因應未來3年需求預測，惟隨人口老化和發展新院舍，3年後需求會比8500人更大，料不需等3年就要檢視有關配額。

日前勞顧會開會討論院舍輸入外勞，孫玉菡說如委員有意見，當局會吸納。被問其他行業如建造業日後會否採用特別計劃輸入外勞，他說要由相關政策局檢視。

委會最快年底交建議 盼吸年輕人

本地人力方面，孫玉菡說完成院舍修例後，今年內將成立委員會檢討安老與殘疾院舍人力發展，會找業界討論，包括檢視保健員職系和晉升階梯，料最快今年底或下年初交建議。他說護理員單靠本地人並不夠，由特別計劃「頂住檔」，但保健員較專業，應設法讓本地年輕人從事保健員，惟現時無法晉升，「他可否有晉升？同登記護士之間又如何分工？」，希望令保健員更具吸引力，吸引年輕人入行。

未排除院舍輸菲傭 溝通難關未解

剛外訪菲律賓的孫玉菡說不排除由當地輸入護理員的可能，但強調在院舍工作，除了技能，亦要懂廣東話和用中文填寫紀錄，「這刻覺得他們這兩關未過」，基於溝通問題，現時輸入護理員均來自內地。

訪菲其間孫玉菡曾會晤當地移工部長奧普萊，稱對方關注外傭勞工保障，希望有更多活動讓外傭與子女聯繫，將安排副手來港詳談。孫說本港面對老齡化挑戰，若能提升外傭技能，可更好照顧長者，不排除與當地合作預先為來港外傭訓練。

抗疫3年後社會邁向復常，被問院舍能否放寬防疫政策，孫說「要再睇定啲」，一老一幼是保護對象，相信不能太快放寬，會盡量平衡，以保障長者和殘疾者為主，「肯定不會同社會同步，社會就好快，院舍就要睇得好定」。

孫玉菡說院友第三針接種率已達88%，正推動接種第四針。被問今年內是否無法重新開放院舍，他說不知亦不想說無法預測的事，但認同要讓長者有精神生活，「但這刻無咁快放出來，要做好保護先」。

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