旅發局1億元宣傳 向訪客派消費券

50萬機票派發詳情適時公布

就免費機票事宜，機管局回覆查詢稱，局方2020年向本地航空公司購買約50萬張機票支援航空業，正準備在疫情後向全球旅客及香港居民送出機票，推動航空業復蘇，正與本地航空公司商討安排，詳情適時公布。

通關首兩天日逾萬客

旅發局總幹事程鼎一昨稱，通關首兩天每日逾萬人訪港，當中5000人為內地旅客，非內地旅客則逾5800人，整體每日訪港旅客較「0+3」期間每日介乎2400至4500人增加，上月底取消所有入境防疫限制後，休閒旅客數目亦見上升，預料旅業會逐步復蘇，但步伐受航空運力及業界人手短缺等因素影響。

擬辦連串大型展覽演唱會

程說，局方會推三大策略吸客，除透過「香港有禮」向旅客派優惠券，亦會邀請全球逾500名業界及媒體訪港，以及舉行一連串預計參加人數達30萬的大型展覽、演唱會等。他說通關剛起步，2月展開宣傳攻勢效果更好。據了解，優惠券如現金券，市民到指定商戶消費可直接當現金使用。

旅議會主席徐王美倫說，新年並非傳統入境旅客旺季，認為2月展開宣傳攻勢可給業界少許時間準備。

（新冠疫情）